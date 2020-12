Amandine Petit élue Miss France 2021

La Miss Normandie, Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021 lors d’une compétition étincelante qui s’est déroulée au Grand Carrousel du Puy du Fou aux Epesses, Pays de la Loire, samedi. Elle succède à la gagnante de la Guadeloupe de l’an dernier, Clémence Botino.

L’étudiante caennaise d’Amandine Petit (23 ans), a été élue devant 28 autres beautés qui viennent un peu partout à travers la France. « La femme moderne est une femme forte qui défend de belles valeurs et aujourd’hui en étant là, présente devant vous, j’incarne cette femme moderne qui montre jusqu’où nous allons de l’avant », a soutenu Amandine Petit.

Miss Provence, April Benayoum a été nommée première dauphine et Miss Côte d’Azur Lara Gautier a décroché la deuxième place. Miss Alsace, Aurélie Roux et Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin, sont respectivement la troisième dauphine et la quatrième dauphine.

Miss France de cette année a marqué la 91ème édition du prestigieux concours. Le concours a également célébré son centenaire car il a eu lieu pour la première fois en 1920. La gagnante a été déterminé par 50% des votes du public et 50% par le comité de sélection des anciennes reines présidé par Miss Univers 2016 Iris Mittenaere.

Amandine Petit représentera la France au prochain concours de Miss Monde ou de Miss Univers. Son concours international assigné n’a pas encore été annoncé. La France a remporté une Miss Monde grâce à Denise Perrier, en 1953, et deux Miss Univers, Christiane Martel en 1953 et Iris Mittenaere en 2016.

Notons que le concours de cette année a été marqué des incidents peu communs. Des tweets à caractères antisémites ont été balancés à l’endroit de la première dauphine, April Benayoum, dont le père aurait des origines israéliennes. Ce qui a poussé le ministre français de l’intérieur, Eric Dupond-Moretti, à sortir de sa réserve et mettre en garde les fauteurs de trouble.