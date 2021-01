Aliko Dangote perd plus de 484 milliards en 24 heures !

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, patron de Dangote group, aurait perdu 900 millions de dollars (484,8 milliards FCFA) en 24 heures et chute désormais à la 114ème place des hommes les plus riches de la Bourse mondiale.

Selon un rapport de Bloomberg Billionaires Index le vendredi 8 janvier dernier, l’homme d’affaires nigérian, considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, aurait perdu 900 millions de dollars (484,8 milliards FCFA) en 24 heures. La richesse d’Aliko Dangote serait passée de 18,4 milliards de dollars (9 911 milliards FCFA) jeudi à 17,5 milliards de dollars (9 426 milliards FCFA) vendredi. Cela signifie qu’il est désormais le 114ème homme le plus riche du monde, contre 106ème la veille.

La valeur nette d’Aliko Dangote était passée de 15,5 milliards de dollars (8 349 milliards FCFA), le 13 décembre, pour clôturer l’année 2020 à 17,8 milliards de dollars (9 588 milliards FCFA). Il a en outre gagné 600 millions de dollars (plus de 323,2 milliards FCFA) au cours des sept premiers jours de 2021, mais a tout perdu et plus encore vendredi dernier.

Le cours de l’action de Dangote Cement Plc, la plus grande société cotée du pays et le plus grand producteur de ciment d’Afrique, a chuté de 8,13% pour clôturer à Nikkei 225 (principal indice boursier de la bourse de Tokyo, ndlr) vendredi contre 244,90 Nikkei, jeudi.

La majorité de la fortune d’Aliko Dangote provient de sa participation de 86% dans Dangote Cement, cotée en bourse. Il détient les actions de la société directement et par l’intermédiaire de son conglomérat, Dangote Industries. Son actif le plus précieux est une usine d’engrais avec une capacité de produire jusqu’à 2,8 millions de tonnes d’urée par an, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Une raffinerie de pétrole de 12 milliards de dollars (6 464 milliards FCFA) en cours de développement au Nigeria n’est pas incluse dans l’évaluation, car elle n’est pas encore opérationnelle et les coûts de construction sont calculés pour dépasser sa valeur actuelle. Cependant, malgré la perte, Dangote était le seul Nigérian sur la liste des 500 milliardaires à travers le monde et a conservé sa position de personne la plus riche d’Afrique, vendredi.