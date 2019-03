Xavier Niel, le charismatique président de Free, puissant opérateur des télécoms français, accompagnait le président Emmanuel Macron lors de son déplacement en Algérie ce mercredi. L’occasion, pensent les médias algériens, de préparer le lancement d’une nouvelle école 42, sur le modèle de celle qu’il a lancé à Paris, gratuite et sans condition de diplôme.

Xavier Niel devrait annoncer le lancement d’une école 42 à Alger annonce Algérie Focus. Après avoir imposé Free, la marque de sa société Iliad, dans le monde des télécommunications françaises, Xavier Niel a décidé de créer une école des métiers de l’informatique totalement innovante, l’école 42 à Paris.

Il semblerait que son passage à Alger, dans la délégation accompagnant Emmanuel Macron, ait pour objectif de préparer le lancement d’une petite sœur de 42 à Alger, la réputation d’excellence informatique des algériens n’étant plus à faire.

42, c’est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme et accessible aux 18-30 ans. Sa pe?dagogie, c’est le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif qui permet aux e?tudiants de libe?rer toute leur cre?ativite? grâce à l’apprentissage par projets. L’établissement a e?te? fonde? par Florian Bucher, Xavier Niel, Nicolas Sadirac et Kwame Yamgnane en 2013 alors que l’industrie du nume?rique est en plein manque de de?veloppeurs informatiques en France. Pour former en grand nombre les meilleurs talents de demain, l’e?cole met à disposition la meilleure infrastructure dans un lieu unique et moderne. 42, c’est notre re?ponse a? ce que devrait être l’e?cole de demain déclarent les fondateurs.

Découvrir plus d’information sur 42