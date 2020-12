Algérie : Tebboune réapparaît

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a fait une apparition, après deux mois d’absence, mettant fin au suspense quant à son état de santé, objet de toutes les polémiques.

Le chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, est apparu à la télévision, ce dimanche 13 décembre 2020, pour la première fois depuis le 15 octobre. Cette apparition à la télévision, relayant une vidéo transmise via son compte Twitter, intervient au moment où l’inquiétude devenait de plus en plus grandissante.

« Je suis en convalescence. Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour que je reprenne mes forces physiques… Je suis quotidiennement, et parfois heure par heure, quand cela est nécessaire, ce qui se passe au pays. Et je donne, quand il le faut, des instructions à la Présidence… L’Algérie est forte et ne sera pas déstabilisée », a dit le chef de l’Etat.

Abdelmadjid Tebboune avait quitté l’Algérie depuis le 28 octobre dernier, pour une évacuation en Allemagne, suite à une atteinte au Coronavirus que la Présidence avait tenté de dissimuler en « examens médicaux ». Il aura fallu une sortie du prince saoudien Mohamed Ben Salmane pour que les Algériens apprennent ce qui était arrivé à leur Président.

Ce jeu de cache-cache auquel s’était prêtée la Présidence algérienne avait entraîné une certaine rupture de confiance chez les Algériens qui ne croyaient plus trop aux différents communiqués diffusées par la suite par Alger, qui tentait de rassurer sur la santé du président Tebboune. Tous les cas de figure étaient donc permis. Tebboune était même donné pour mort.

Cet après-midi, 24 heures après la célébration de l’An 1 de son accession au pouvoir, une vidéo prouve que le chef de l’Etat algérien est encore en vie. Mais il faudra encore patienter quelque deux semaines pour espérer voir Abdelmadjid Tebboune débarquer en Algérie.

