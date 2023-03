Algérie : OK pour la France, Tebboune met KO le Maroc

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué, ce jour, les relations entre son pays et la France. Mais aussi les rapports entre l’Algérie et le Maroc. Si le dirigeant parle de relation « fluctuante » avec Paris, il insiste sur un « point de non-retour » avec Rabat.

L’Algérie et la France traversent une période de turbulences née de l’affaire Amira Bouraoui. Cette dernière est une journaliste-activiste très acerbe face au régime algérien. Interdite de sortie du territoire algérien, elle a réussi à regagner la France suite à une exfiltration via la Tunisie. Au cœur de cette extraordinaire opération d’exfiltration, les services secrets français. De quoi irriter Alger qui a rappelé son Ambassadeur à Paris.

Ce mercredi, s’exprimant sur la chaîne de télévision qatarie, Al-Jazeera, Abdelmadjid Tebboune a abordé les relations algéro-françaises. « La relation entre les deux pays est fluctuante ». Des propos plutôt rassurants venant d’une voix des plus autorisées. Surtout que le chef de l’Etat algérien a annoncé « le retour bientôt de l’Ambassadeur d’Algérie à Paris ». Seulement, il n’a pas fixé de date précise et ne s’est pas prononcé sur sa visite prévue en France, en mai prochain.

Maroc : « un point de non-retour »

Parlant du voisin marocain, la position du Président Abdelmadjid Tebboune est sans appel. Selon le dirigeant nord-africain, les relations avec le Maroc ont « atteint un point de non-retour ». Le Président algérien a dit ses « regrets » que les rapports entre les deux pays aient atteint ce niveau de détérioration. Il a en outre précisé que « la position de l’Algérie était une réaction à ce que faisait le Maroc ».

Revenant sur la rupture des relations diplomatiques avec le royaume chérifien, en août 2021, Tebboune apporte des précisions. « Elle était intervenue suite à une série d’actes hostiles du Royaume à l’égard de l’Algérie », a accusé le dirigeant. Quid des relations avec l’Espagne, qui soutient le plan d’autonomie marocain au Sahara ? Sur la question, Abdelmadjid Tebboune relativise.

« Position individuelle du Gouvernement Sanchez »

« Nous considérons la position de l’Espagne vis-à-vis du Sahara Occidental comme une position individuelle du Gouvernement Sanchez », a déclaré le Président algérien. Il a en outre souligné que l’Espagne « s’est alignée dans le dossier du Sahara Occidental avec des attitudes secrètes qui ne la déchargent pas de ses responsabilités ». Après ce changement de posture du Gouvernement espagnol, Alger avait pourtant réagi.

En effet, l’Algérie avait décidé de suspendre le « Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé avec l’Espagne ». Des sanctions sur le gaz avaient même été prévues avant que l’Union Européenne ne recadre Alger. Aujourd’hui, les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne se poursuivent. « Et leur majorité s’effectue par le secteur privé dans les deux pays », a précisé le Président Tebboune.