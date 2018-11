Algérie, Maroc : l’armée de Bouteflika de loin plus puissante que celle de Mohammed VI

L’Algérie est la première puissance militaire dans le Sahel et passe loin devant le Maroc et autre Tunisie.

Dans le classement des armées les plus puissantes au monde, établi par le site américain spécialisé sur les questions de défense, Global Fire Power (GPF), l’Algérie est la première puissance militaire dans le Sahel. L’armée algérienne est également la 2ème puissance militaire dans la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord). C’est l’Egypte qui caracole en tête dans cette région MENA et occupe la 12ème place mondiale.

Le Global Fire Power indique que l’Algérie compte 520 000 militaires actifs et un personnel réserviste estimé à 272 350 personnes. Ajoutant que l’armée algérienne dispose de 2 405 véhicules de combat blindés, 528 avions militaires dont 257 hélicoptères. Sans compter les 2405 chars de combat, les 85 navires de guerre dont 13 corvettes et 8 sous marins. Ce dispositif militaire fait de l’Algérie, la première puissance militaire en Afrique du Nord et la 23ème au niveau mondiale, là où le Maroc arrive loin derrière à la 55ème place et la Tunisie à la 77ème place.

Dans le top 5 des armées les plus puissantes au monde, les Etats-Unis d’Amérique arrivent en tête, suivis par la Russie et la Chine, l’Inde et la France.