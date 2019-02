Algérie, Liberté d’expression : le message de Bouteflika

Le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a appelé les journalistes au « respect des principes, valeurs et règles de la profession ».

A l’occasion de la journée mondiale de la liberté d’expression célébrée ce 3 mai, le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, ce mardi 2 mai 2017, un message aux journalistes.

Appelant les hommes de médias au « respect des principes, valeurs et règles de la profession », Bouteflika a estimé que « l’accompagnement médiatique neutre, objectif et intègre dont le leitmotiv est la conscience professionnelle est à même de consolider l’action des institutions élues, pierre angulaire de tout processus démocratique, sain en ses objectifs et pratiques ».

Le chef de l’Etat algérien, pour qui le rôle des médias ne se limite pas à relayer et à diffuser l’information, mais va bien au-delà car ce sont eux qui façonnent l’opinion publique en toute responsabilité et dévouement et à la vulgarisation du civisme et de la citoyenneté, a par ailleurs insisté sur la détermination des pouvoirs publics à « soutenir les efforts matériels et moraux pour promouvoir le rôle de la presse et lui permettre de contribuer au développement du pays ».

« La presse algérienne doit s’ouvrir davantage et se hisser pour être de plus en plus une presse citoyenne et contribuer à la mise en place d’un rempart face à toute menace visant le pays et le citoyen et à la préservation des acquis politiques et de l’édifice démocratique pour lequel l’Algérie a payé un lourd tribut en milliers de Chouhadas et de victimes», estime Bouteflika.

« Politiquement, vous avez pleinement le droit d’être dans le rang de la majorité ou de l’opposition, un droit légitime consacré par la Constitution, ce droit est le fruit de notre combat pour l’indépendance et notre effort pour bâtir une démocratie plurielle », a soutenu le Président, qui, faisant « appel à votre nationalisme pour mettre vos compétences et votre professionnalisme au service d’une information utile à votre peuple et de votre pays », réitère sa confiance aux femmes et hommes de la presse et en leur attachement à la stabilité et au développement du pays car, « vous n’avez de patrie autre que l’Algérie et d’avenir prometteur hors de l’Algérie ».