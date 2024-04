Algérie : le Maroc (encore) cité dans une affaire de trafic de drogue et de migrants

Les autorités algériennes ont annoncé la mise en échec d’une opération d’introduction de 78 kilogrammes de haschisch traité, via les frontières avec le Maroc. Par ailleurs, 66 narcotrafiquants ont été interceptés lors d’opérations distinctes.

Les forces de sécurité algériennes ont mené des opérations fructueuses, ces derniers jours, permettant de saisir d’importantes quantités de drogue et d’arrêter des dizaines de narcotrafiquants. Selon un bilan du ministère de la Défense nationale (MDN), publié ce mercredi 24 avril 2024, ces opérations, menées entre le 18 et le 23 avril, ont permis de saisir 78 kg de haschisch traité en provenance du Maroc. En plus de l’arrestation de 66 narcotrafiquants.

Un terroriste abattu et six complices arrêtés

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a abattu un terroriste identifié comme Khatar Amhamed dit Ismail lors d’une opération de recherche dans la zone de Thenéa El-Kahla à Médéa. Une arme de type Kalachnikov, des munitions et d’autres effets ont également été récupérés. Six autres individus soupçonnés d’être des complices de groupes terroristes ont été arrêtés lors d’opérations distinctes à travers le pays.

Sur le front de la lutte contre la contrebande et l’orpaillage illégal, les forces de l’ANP ont saisi 50 038 comprimés psychotropes, 34 véhicules, 175 groupes électrogènes, 75 marteaux piqueurs, 236 quintaux de mélange de pierres et d’or brut, des explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans l’orpaillage illégal. Ces opérations ont eu lieu à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

512 migrants clandestins arrêtés

Par ailleurs, les opérations de sécurité ont permis de saisir 17 fusils de chasse, 15 fusils de type FMPK, des quantités de munitions, 12 055 litres de carburants, 18 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation, et 142 quintaux de tabac. Les Garde-côtes algériens ont également déjoué des tentatives d’émigration clandestine sur les côtes nationales, secourant 10 individus à bord d’embarcations de fortune.

Au total, 512 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés sur le territoire national. Ces opérations sont la preuve de la détermination des forces de sécurité algériennes à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée, la contrebande et l’émigration clandestine.