  Algérie : la presse résiste au rasoir !

Le journaliste Khaled Drareni fête aujourd’hui, dimanche 10 mai, son 40e anniversaire en prison, loin de sa famille et de ses amis. Khaled, correspondant de TV5Monde, de Reporters Sans Frontière (RSF) et fondateur du site électronique Casbah Tribune, est en prison pour avoir dignement et librement exercé son métier de journaliste. Khaled fêtera, dans l’isolement, un anniversaire bien triste pour la corporation.

Face à cette situation, surtout marquée par la crise sanitaire que vit le pays et en plein mois de Ramadan, un groupe d’internautes et journalistes algériens a lancé? hier, samedi 9 mai, sur les réseaux sociaux? le hashtag « #Happy_FreeKhaled » pour souhaiter au journaliste un joyeux anniversaire « en prison », mais surtout demander aux autorités algériennes de libérer Khaled Drareni et tous les journalistes incarcérés.

« Ce soir [samedi 9 mai, NDRL], à partir de 21 heures, soyons des milliers, chacun sur son mur, sur son twitter, dans les groupes et les pages qui se reconnaissent dans la cause de Khaled Drareni, fêtons l’anniversaire de Khaled à travers une vidéo de 30 secondes où vous lui présentez vos vœux et quelques mots de soutien, un enregistrement audio, une photo ou tout simplement un message écrit avec le hashtag (très important) », peut-on lire sur les réseaux sociaux.