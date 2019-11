« Alefa Barea » – Madagascar en route pour la CAN 2021

A peine quatre mois après leur ascension fulgurante en quarts de finale, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, les Barea, l’équipe de Madagascar de football, refont sensation sur leur sol en battant l’Ethiopie (1-0), lors du premier match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Une semaine avant ce match, toute la capitale était déjà en effervescence pour accueillir l’équipe de Nicolas Dupuis, attendant avec impatience ce match contre l’Ethiopie. Dimanche, le stade de Mahamasina, plein à craquer, a accueilli les spectateurs en liesse scandant « Alefa Barea ».

Cette fois encore, l’équipe nationale Malagasy n’a pas déçu ses supporters en remportant son premier match de ces éliminatoires. Non sans surprise, c’est le cadet de l’équipe, Rayan Raveleson, milieu de terrain de l’équipe française de Troyes, qui a marqué le seul but du match à la 19ème minute. Le jeune homme de 22 ans a ainsi inscrit son premier but en match officiel.

Si pour Rayan, tout ne fait que commencer, pour le capitaine des Barea, Faneva Andriatsima, dit Rakapy, ce match marque la fin de sa carrière au sein de l’équipe nationale. Après avoir conduit les Barea en quarts de finale, lors de la CAN 2019, menant ainsi toute une nation à une glorieuse ascension dans une compétition sportive internationale, Faneva se retire avec les honneurs. Le président de la République, venu assister lui-même au match, a offert à Rakapy un tableau et un trophée en guise de remerciement.

Trois jours après ce match contre les Antilopes de l’Ethiopie, les Barea doivent déjà se préparer à affronter le Mena du Niger à Niamey. Ce qui ne leur laisse que très peu de temps pour se préparer. Ce deuxième match s’avère être un vrai défi pour l’équipe nationale Malagasy qui jouera dans l’incertitude : Rayan est blessé à la cheville, Bolida est malade et Faneva a pris sa retraite.

Mais, les zébus de Madagascar peuvent compter sur leurs autres joueurs pour faire face.