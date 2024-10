Air Burkina appelée à une gestion rigoureuse pour assurer son avenir

Lors d’une réunion tenue samedi à Ouagadougou, le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a instamment exhorté le directeur général d’Air Burkina à mettre en place une gestion rigoureuse afin de prévenir la répétition des difficultés rencontrées par la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne nationale burkinabè Air Burkina est mal en point. Mais, les autorités burkinabè se mobilisent pour sauver ce qu’elles considèrent comme « un symbole de souveraineté ». C’est la raison d’être de la réunion du samedi dernier qui a connu la participation du ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo. Le ministre a souligné que les problèmes de gestion avaient gravement affecté la compagnie nationale, et qu’il était crucial d’adopter des pratiques efficaces pour garantir sa pérennité.

Dans le cadre d’un plan de relance du gouvernement burkinabè, Air Burkina a récemment reçu son premier avion, un Embraer 190, acquis directement de Chine. Cet appareil, qui comprend 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique, marque une étape significative, étant la première acquisition d’avion par l’État burkinabè depuis 1983.

L’espoir renaît pour Air Burkina

Émile Zerbo a déclaré que cette initiative s’inscrit dans la vision du Président Ibrahim Traoré visant à insuffler un nouveau dynamisme à Air Burkina. « Ce sacrifice en vaut la peine, car de nombreuses personnes ont perdu leur emploi depuis l’arrêt des vols de la compagnie », a-t-il ajouté, insistant sur le besoin urgent de rétablir les services aériens.

Zakaria Traoré, le directeur général d’Air Burkina, a également exprimé son enthousiasme face à cette nouvelle acquisition, qu’il a qualifiée de véritable renaissance pour la compagnie. Il a rassuré sur la qualité de l’appareil, soulignant que son entretien serait primordial pour assurer une longue durée de vie. Avec la réception de cet avion, Air Burkina espère retrouver une place de choix sur le marché aérien, contribuant ainsi à la mobilité des populations et au développement économique du Burkina Faso. Les autorités appellent à une gestion sérieuse et proactive pour faire de cette relance un succès durable, en mettant un point d’honneur à offrir des services de transport fiables et de qualité.