Air Algérie et Royal Air Maroc soldent avec retard la crise Covid

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, toutes les compagnies aériennes ont vu leur vols cloués au sol. La réglementation européenne a imposé le remboursement des billets pour protéger les consommateurs. Mais près de trois ans après, certains voyageurs attendent toujours un remboursement. Parmi les compagnies qui n’ont pas réglé leurs dettes, figurent les deux grandes compagnies du Maghreb, Air Algérie et Royal Air Maroc.

Toutes les compagnies clouées au sol pendant la crise Covid ont eu l’obligation de rembourser les billets non utilisés. La plupart l’ont fait, avec plus ou moins de rapidité et de bonne volonté. D’autres ont mis en place un système d’avoir, c’est-à-dire la possibilité pour le passager de reporter le montant de son vol à une date ultérieure. Mais là encore, la réglementation européenne est claire. Passé un an sans utiliser son avoir, le client doit pouvoir se le faire rembourser. Enfin, certaines se font encore attendre, 3 ans après la crise.

Les compagnies du Maghreb dans le viseur

Pourtant, la réglementation européenne est claire sur le sujet. Le passager doit normalement être remboursé sous 7 jours, en argent, éventuellement avec un avoir pendant la période de crise Covid, en raison des importants problèmes de trésorerie rencontrés par certaines compagnies. Mais au final toutes les compagnies ne jouent pas le jeu. Dans les retardataires, rapporte France Inter, figurent notamment des compagnies portugaises ou espagnoles, mais aussi les trois compagnies nationale d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.

Face à cette situation, Air Algérie a publié un communiqué, le 13 février dernier, décidant que désormais « tout billet émis sur le réseau international ou intérieur non utilisé, impacté par les annulations de vols liées au Covid, est éligible au remboursement intégral, quelles que soient les conditions tarifaires applicables ».

Royal Air Maroc, de son coté, commence à s’activer pour rembourser ses clients, mais sous la pression d’une mise en demeure du médiateur de l’aviation, suite à la constitution des usagers mécontents et à la création de leur page Facebook Remboursement Air Maroc.

Les possesseurs de billets sont donc en phase de voir leur calvaire se terminer, mais les services clients des compagnies marocaines et algériennes ont, sans aucun doute, perdu des points dans cette affaire.