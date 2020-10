Afrique : un besoin de 669 600 milliards FCFA, selon le FMI

Véritablement présente sur le continent africain depuis le mois de mars derniers, la pandémie du Covid-19 aurait causé de nombreux dégâts ; les pays du continent noir auront besoin de 1200 milliards dollars (669 600 milliards FCFA), pour réparer les dégâts économiques de la pandémie, selon le FMI.

Cette information a été donnée par la Directrice du FMI, Kristalina Georgieva, dans une récente déclaration, où elle appelle notamment à plus d’aide envers les États subsahariens. « Nous tous, pays et institutions, devons faire plus pour aider l’Afrique à faire face à la prochaine phase, qui est la construction d’une reprise de cette crise », selon Mme Georgieva.

En revanche, si le FMI et la Banque Mondiale ont significativement augmenté leurs appuis envers le continent, en donnant respectivement environ 26 milliards dollars (14 508 milliards FCFA) à plus de 40 pays, et 21,9 milliards dollars (12 220 milliards FCFA) en prêts, il faudrait encore en faire plus, dans un contexte où les prêts privés restent déjà modérés, a souligné Kristalina Georgieva, à la tête du FMI depuis octobre 2019.

L’Afrique devrait voir son PIB se contracter de 2,5%, en 2020, l’un des pires ralentissements que le continent ait jamais connus, et devrait faire face à un déficit de financement de 345 milliards dollars (192 510 milliards FCFA), jusqu’en 2023.

Toutefois, si rien n’est fait, cette situation post-Covid-19 serait extrêmement compliquée pour de nombreux pays sur le continent africain. Déjà, on estime 43 millions de personnes, qui pourraient être poussées dans l’extrême pauvreté, ce qui estomperait les progrès réalisés sur les cinq dernières années, a mis en garde Kristalina Georgieva.