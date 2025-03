Afrique : pourquoi les gouvernements se méfient de la sociologie selon Neil D. Fligstein

Interview très instructive avec Neil D. Fligstein, sociologue américain, spécialiste de sociologie économique, et professeur de sociologie à l’université de Californie à Berkeley, qui vient nous dévoiler d’autres « profondeurs » que peut atteindre ce sujet :

Racontez-nous un peu la petite histoire des relations de la sociologie avec la politique aux USA !

Neil D. Fligstein : Le rôle des sciences sociales dans l’élaboration des politiques a également évolué au fil du temps aux États-Unis. Il y a cinquante ans, le Congrès et le pouvoir exécutif étaient davantage intéressés à réduire les inégalités et à adopter une législation contre les formes de discrimination. Il y avait également un intérêt à donner un sens aux problèmes sociaux causés par la désorganisation sociale. Cela a suscité une certaine préoccupation quant au financement de la production de connaissances de base sur le fonctionnement des sociétés.

Aujourd’hui, le gouvernement fédéral s’est éloigné de ces préoccupations. Au lieu de cela, il se concentre davantage sur la prestation de services gouvernementaux tels que l’éducation, la santé et la prise en compte des problèmes des personnes âgées. Cela a changé le type de choses qu’ils financent. Cela a rendu la recherche plus appliquée et moins fondamentale (c’est-à-dire la tentative de fournir une connaissance des phénomènes généraux et de leur dynamique, des phénomènes comme les formes de discrimination de genre et de race ou le taux de mobilité sociale dans le pays).

Les agences gouvernementales sont impliquées dans de nombreuses questions sociales aux États-Unis et proposent des programmes qu’elles souhaitent faire surveiller et évaluer. Ces questions comprennent la démographie, l’éducation, la participation au marché du travail et les résultats professionnels, l’immigration, le vieillissement, la santé mentale, la santé et les problèmes sociaux urbains comme la délinquance juvénile.

Les agences gouvernementales financent la recherche, tant fondamentale qu’appliquée. Aujourd’hui, la plupart de ces études concernent le domaine de la santé. Beaucoup d’entre elles sont assez appliquées.

De nombreux sociologues sont employés par des agences gouvernementales au sein des gouvernements fédéral et étatique, ainsi que dans le secteur privé, travaillant avec des hôpitaux, des organisations à but non lucratif et des organismes de recherche. Mais de nombreux sociologues universitaires reçoivent encore des subventions d’agences fédérales et de fondations pour mener également des recherches fondamentales. Des agences comme la National Science Foundation, le National Institute of Health et le National Institute of Mental Health financent des projets de recherche fondamentale au niveau universitaire. Ces projets contribuent à notre connaissance de la société. Des fondations financent également la recherche fondamentale et appliquée (Fondation Hewlett, Fondation Ford, Fondation Rockefeller, etc.). Certaines de ces recherches sont directement liées aux questions sociales, mais elles ne sont pas directement orientées vers un système de mise en œuvre de politiques, mais elles peuvent être utilisées dans les débats politiques.

Et les chercheurs en restent là ?!

Neil D. Fligstein : Les chercheurs individuels tentent d’avoir un impact direct sur les politiques. Cela peut être fait en écrivant pour les médias publics et en participant à des débats qui attirent les mouvements politiques. Peu de gens y parviennent. Attirer l’attention du public est difficile. Il y a tellement de médias et si peu d’attention soutenue qu’il y a beaucoup d’idées, mais seulement une demande intermittente. Les partis politiques ont tendance à cesser de considérer les universitaires comme neutres dans les débats. Ainsi, la vision des universitaires comme des médecins (ceux qui possèdent des connaissances et un diagnostic) pour aider les patients malades (c’est-à-dire résoudre des problèmes sociaux) a disparu. Au contraire, la connaissance est politisée dans la plupart des débats. Si les acteurs politiques s’intéressent aux universitaires, c’est pour se concentrer sur ceux qui transmettent le message qu’ils souhaitent entendre. L’un des problèmes de la sociologie est qu’elle véhicule souvent un message que les partis politiques, les gouvernements et la majorité des citoyens ne veulent pas entendre. Les sociologues, par exemple, ont tendance à avoir une vision sympathique des immigrés. Mais la politique dans les pays du Nord est telle que personne ne veut entendre parler du sort des personnes en déplacement ou des contributions qu’elles apportent aux sociétés où elles vont.

Mais supposons qu’un gouvernement est résolu à obtenir de bons résultats en politique sociale, ces questions se poseraient-elles ? Ou porterait-il d’office en haute estime l’apport potentiel de la sociologie ?

Neil D. Fligstein : Permettez-moi de répondre à cette question de manière pédante. Aux États-Unis, après la guerre civile, un mouvement intellectuel appelé pragmatisme a vu le jour. Le pragmatisme avait pour objectif l’idée que dans tout débat il y a deux côtés. Ce qui se produit, c’est qu’ils tendent à se polariser davantage avec le temps et, finalement, si rien de bon ne se produit, ils en viennent aux mains (c’est-à-dire la violence physique d’une partie contre l’autre). La philosophie pragmatiste est partie du constat que tout dans la vie était probabiliste. En tant que tel, prendre des positions fermes comme s’il n’y avait aucune ambiguïté dans les situations reflétait un manque de compréhension du fonctionnement des humains.

Cette position philosophique est bien entendu une position morale. Elle soutient que personne n’a vraiment de hauteur morale puisque toutes les observations de morale absolue contiennent de l’ambiguïté et sont fondamentalement probabilistes, les gens devraient apprendre à s’écouter les uns les autres et essayer de trouver un terrain d’entente. Bien sûr, les gens qui ont des positions morales absolutistes ne sont pas d’accord sur le fait que leur position morale n’est qu’un point de vue, ce qui rend de tels compromis difficiles, voire impossibles.

C’est là que se pose le problème de savoir si les gouvernements veulent ou non investir dans des sciences sociales qui pourraient leur révéler des vérités inconfortables sur leurs croyances morales. Ainsi, en réponse à votre question de savoir si un gouvernement engagé en faveur de « bons résultats sociaux » devrait ou non investir dans la sociologie, eh bien, ma réponse est la suivante : seulement si ce gouvernement est prêt à faire et à agir sur des choses qu’il pourrait trouver moralement délicates, voire répugnantes. Il pourrait également se retrouver à faire des choses auxquelles une grande partie des citoyens ne croit pas, ce qui rendrait de telles actions impopulaires.

Face à ce problème, le pragmatisme s’est divisé en deux camps, camps qui existent aujourd’hui en sociologie et plus généralement dans la définition du rôle de l’expertise en sciences sociales et de ses relations avec les gouvernements.

Une scission parmi les chercheurs ?!

Neil D. Fligstein : En effet. L’un de ces camps de spécialistes des sciences sociales a défini leur rôle non pas comme des agents moraux, mais comme des experts donnant des conseils. Ils pensaient que les gouvernements décideraient quel était le problème social et engageraient des experts pour améliorer les choses et améliorer leur définition du problème. Cette vision du rôle des sciences sociales dans les gouvernements (et cela inclut également la sociologie, l’économie et la psychologie) est celle que de nombreux gouvernements utilisent. Comme je l’ai déjà dit, ce rôle de la sociologie existe et se limite à certains types de problèmes sociaux et, bien sûr, les gouvernements imposent des limites à ce qu’ils veulent étudier et à ce qu’ils veulent savoir et, bien sûr, à ce qu’ils feront réellement. Ici, les sociologues et autres spécialistes des sciences sociales sont considérés comme des « servants » de l’État.

Cette vision du rôle des sciences sociales dans le gouvernement peut être qualifiée de « bon pragmatisme » dans la mesure où elle restreint le rôle des sciences sociales à ce que ceux qui sont au pouvoir veulent qu’elles fassent.

Le deuxième camp du pragmatisme préconisait une action plus directe. Ici, les spécialistes des sciences sociales s’adresseraient directement aux membres d’une communauté. Ils réuniraient différents groupes de cette communauté, des groupes qui ne s’aiment peut-être pas beaucoup, et tenteraient d’entamer un dialogue qui mènerait à des accommodements entre les groupes. Le rôle du sociologue était ici d’arbitrer la conversation, de convenir que chacun avait un point de vue valable, mais de travailler à trouver un moyen pour que les gens s’entendent et préviennent la violence. Ce rôle est celui d’un organisateur communautaire. C’est ce qu’on appelle le pragmatisme de « gauche ». En effet, les sociologues agissent directement pour provoquer une médiation et une action collective dans le but de résoudre collectivement un problème communautaire. Les spécialistes des sciences sociales engagés dans cette voie se considèrent comme des militants et considèrent le gouvernement comme une cible de cet activisme.

Notre ancien président, Barack Obama, se considérait comme un organisateur communautaire et un héritier de la tradition pragmatiste. Il s’est présenté à la présidence sur cette idée, mais une fois arrivé à Washington, il s’est rendu compte que personne de l’autre côté ne voulait vraiment dialoguer. C’est donc à partir de là qu’il a pratiqué la politique du pouvoir. C’est une leçon sur les limites du pragmatisme. Si l’autre partie ne veut pas discuter de la question, alors le pouvoir détermine qui gagne et l’autorité morale de ceux qui sont au pouvoir l’emporte grâce à ce pouvoir.

Il existe des sociologues attachés au pragmatisme à la fois de gauche et de droite comme moyen d’éclairer la politique gouvernementale, de juger les débats publics et d’essayer de créer des résultats plus positifs pour les membres de la société.

Et selon vous, les gouvernements africains devraient-ils investir dans la sociologie et la recherche sociologique ?

Neil D. Fligstein : Eh bien, ils doivent réfléchir clairement à ce qu’ils sont prêts à apprendre et à la mesure dans laquelle ils écouteront des points de vue impopulaires et agiront en conséquence. Étant donné que de nombreux gouvernements s’appuient sur leur pouvoir pour faire respecter leur point de vue moral, créer un groupe de personnes dédiées à vous dire des vérités inconfortables peut rebuter. Étant donné que certains sociologues voudront s’engager plus directement auprès des communautés et du militantisme, les gouvernements doivent décider si cela en vaut la peine. Cela explique pourquoi les sociologues du monde entier n’ont pas trouvé leurs recherches bien soutenues par les gouvernements ou écoutées sur les questions de conflits sociaux. Même si la plupart des gouvernements bénéficieraient de l’expertise des sociologues en matière de problèmes sociaux, limiter ces analyses et recommandations à des sujets pour lesquels les gouvernements sont prêts à agir est un combat constant.

Et comme je l’ai mentionné auparavant, il y a des champs où les gouvernements s’intéressent à des visions étroites de cette expertise. Ainsi, l’organisation et la prestation des services de santé, de santé mentale, d’éducation et autres services sociaux peuvent être améliorées et plus efficaces grâce à l’étude. Mais qu’est-ce qui a de la valeur, qui a quelles opportunités dans la société, qui est défini comme digne et indigne, ce sont des questions morales qui, dès que les sociologues commencent à en discuter, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui bénéficient de leurs privilèges cessent d’écouter.

Une partie du dilemme réside dans le fait que des questions qui semblent technocratiques, comme la fourniture de soins de santé à tous les citoyens, deviennent rapidement morales, car il s’agit de savoir qui bénéficie de quels services, où se trouvent ses bénéficiaires, quelles maladies sont considérées comme traitables…

Ce serait donc formidable de développer la connaissance de la société et des maux sociaux, mais j’ai exposé de bonnes raisons pour lesquelles les gouvernements pourraient résister à de tels efforts.