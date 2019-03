Afrique : Les ingénieurs adaptent la technologie en fonction des besoins spécifiques et de la dynamique du continent

Lorsque le monde passe de la technologie mécanique et analogique à l’électronique et au numérique il y a quatre décennies, l’Afrique n’était nulle part. Aujourd’hui, l’Afrique a largement été en mesure de rattraper d’autres régions dans l’utilisation du téléphone mobile et l’accès à Internet, en esquissant avec succès l’ère des ordinateurs de bureau et des téléphones fixes.

La clé de l’obtention de sa propre révolution numérique en Afrique a été l’innovation à chaque étape, les ingénieurs adaptant la technologie en fonction des besoins spécifiques et de la dynamique du continent au lieu de l’inverse.

Environ 80,8% des Africains possèdent un téléphone portable, selon les données de 2016 de l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’agence des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication. L’Afrique reste le marché de la téléphonie mobile qui connaît la croissance la plus rapide et est sur la bonne voie pour avoir 725 millions d’utilisateurs de smartphones d’ici 2020, selon un rapport 2016 du Global System for Mobile Communications Association ou GSMA – un organisme commercial représentant les intérêts du mobile Opérateurs dans le monde entier.

La majorité des utilisateurs de téléphones cellulaires en Afrique n’utilisent pas de smartphones. Dans sept pays: le Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda, seuls 15% des répondants ont déclaré avoir un téléphone intelligent dans un sondage de 2014 par le Pew Research Center, basé aux États-Unis qui informe Le public sur les enjeux, les attitudes et les tendances qui façonnent le monde. Au lieu de cela, jusqu’à récemment, de nombreux Africains utilisaient des «téléphones fonctionnels» – des téléphones mobiles à faible coût avec des capacités limitées.

Selon une étude, cependant, d’ici 2019, les téléphones fonctionnels ne représenteront que 27% du marché des appareils mobiles d’Afrique. Le marché des téléphones intelligents, alimenté par des combinés de moins de 100 $ par unité, continue de croître.

Un rapport récent de la société mondiale de conseil en technologie International Data Corporation prévoit que les expéditions de smartphones atteindront 155 millions d’unités d’ici la fin de 2015 au Moyen-Orient et en Afrique, après avoir augmenté de 66% au premier trimestre de 2015.

Les téléphones fonctionnels sont équipés pour gérer l’appel et la messagerie, ainsi que des applications basées sur le texte, qui sont généralement conçues pour répondre aux besoins spécifiques d’une communauté. Un exemple important est M-Pesa, le système d’argent mobile populaire au Kenya qui permet aux utilisateurs de stocker de l’argent sur un compte sur leurs téléphones et de faire des paiements via des SMS sécurisés.

D’autres applications innovantes vont d’un start-up sud-africain appelé Livestock Wealth, utilisé pour acheter et vendre des vaches, à M-Kopa, une expansion de M-Pesa utilisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour générer de l’électricité solaire à des fins domestiques et, Bien sûr, pour recharger les téléphones cellulaires.

Selon GSMA, les services mobiles représentaient 6,7% du PIB du continent en 2015, principalement en raison de leur capacité à stimuler le développement financier. Par exemple, les agriculteurs peuvent maintenant, en envoyant un message à un code, découvrir les prix du marché pour les cultures avant d’aller au marché, affirme Ernest Acheampong, analyste en recherche au African Technology Policy Studies Network, basé à Nairobi.

« Les téléphones portables ont vraiment changé le visage de la façon dont nous faisons des affaires en Afrique« , a déclaré M. Acheampong à Africa Renewal.

Accès Internet

Une des principales raisons pour lesquelles la capacité des téléphones cellulaires à transformer l’Afrique avec succès est qu’ils servent de plate-forme principale pour l’accès à Internet. La pénétration de l’Internet a atteint 29,3% sur le continent en 2016, selon les données de l’UIT.

Grâce en partie aux câbles sous-marins Internet qui bordent les côtes du continent, l’accès à Internet est devenu plus abordable et a augmenté de qualité depuis le premier câble en 2002. Les câbles sous-marins à haute bande ont permis aux pays de passer de 2G à 3G et même 4G / LTE À Addis-Abeba et à Nairobi.

GSMA prévoit que 80% du continent africain soit connecté aux réseaux Internet 5G d’ici 2022.

Les téléphones mobiles couplés à l’accès à Internet ont permis aux gouvernements de mettre leurs services en ligne et de numériser leurs enregistrements. Le Rwanda s’engage comme leader du continent dans la numérisation complète. Au cours des 15 dernières années, le pays a travaillé à la numérisation de son éducation, de ses soins de santé et de son économie, et maintenant il s’efforce d’être la première société sans numéraire d’Afrique dans le secteur public; Il paie déjà ses employés du gouvernement par voie électronique.

À la fin de 2015, le gouvernement de Kigali a déployé Irembo, une plate-forme électronique facturée par les Rwandais comme un guichet unique pour les services et les applications gouvernementaux. Le portail en ligne offre une liste de 44 services, y compris l’inscription pour les certificats de naissance et les permis de conduire, les demandes de passeport, et accepte une variété de méthodes de paiement numériques.

Un rapport du Groupe de la Banque mondiale de 2014 a noté que la numérisation des économies contribue à la croissance économique générale, à l’autonomisation financière individuelle et à l’inclusion financière.

Défis

Le plus grand obstacle à la numérisation de l’Afrique est financier. Bien que le prix des smartphones soit inférieur à 100 $ en 2015, ce montant reste élevé pour de nombreux foyers en Afrique, et le coût supplémentaire des plans de données est souvent prohibitif.

Les zones éloignées en Afrique sont confrontées à des défis supplémentaires, car il est souvent difficile de relier ces régions à Internet en raison d’une infrastructure insuffisante et d’un manque de financement. Les investisseurs hésitent à financer l’expansion du câble Internet dans les zones rurales, car la marge bénéficiaire est plus faible que dans les zones urbaines.

Suveer Ramdhani, l’agent de développement en chef de Seacom, un fournisseur de services Internet panafricain basé à Maurice, affirme que les partenariats public-privé sont la meilleure façon de lutter contre cela, alors qu’ils obligent les entreprises privées à reproduire dans les régions éloignées l’infrastructure qu’elles ont produite Pour les zones urbaines.

Les téléphones mobiles et les plates-formes mobiles sont également devenus des outils dynamiques pour promouvoir la démocratie lors des élections en Afrique, car ils peuvent être utilisés pour communiquer rapidement les résultats, les points chauds où la violence électorale peut se produire et l’information électorale générale, une étape importante vers la promotion de la transparence. Les experts conviennent qu’ils sont également essentiels pour organiser efficacement des manifestations et d’autres activités politiques.

Cependant, le pouvoir de l’information n’est pas manqué à certains gouvernements africains, dont certains ont supprimé des réseaux ou certains sites Web pendant les élections et d’autres périodes politiquement sensibles. En 2016, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, la République du Congo et l’Ouganda ont bloqué l’accès aux médias sociaux, tandis que d’autres, comme l’Éthiopie, Madagascar et la Tanzanie, ont adopté une législation sur la censure.

Une initiative visant à contourner ces blocs provient du Tor Project, un logiciel gratuit sans but lucratif permettant une communication anonyme. Son application mobile, OONIProbe, fonctionne en détectant la censure et en permettant aux utilisateurs d’accéder au contenu restreint de manière anonyme.

Alors que certains aspects de la révolution numérique de l’Afrique sont encore en retard, le continent dans son ensemble envisage l’avenir.