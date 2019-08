Afrique : le voyage sur mesure à la portée de tous

Certains pays d’Afrique font déjà du tourisme un atout. Ce secteur, mondialement en plein essor, se développe au Maroc, en Tunisie, au Kenya, en Namibie, en Tanzanie, en Zambie, en Afrique du Sud, et l’Egypte redémarre enfin. Pour répondre à ces nouveaux besoins, les acteurs d’Internet innovent en proposant désormais une personnalisation maximale de l’offre de voyage.

La croissance « naturelle » du secteur, mais aussi l’ouverture sur le monde permise par les réseaux sociaux comme Instagram ont changé les habitudes des voyageurs. Si les clubs de vacances continuent à prospérer, force est de constater que les clients recherchent des prestations différentes, plus proches de leurs attentes individuelles.

Le voyage sur mesure se démocratise, et de nouveaux voyageurs font leur apparition dans les pays les plus attractifs. Ils ont troqué le club vacances ou le camping pour un voyage découverte ou aventure à étapes, et souvent ils sont accompagnés de spécialistes locaux indépendants.

S’ils ont leur propre agence de tourisme, ces « Travel Planners » locaux ont déjà la possibilité de travailler avec des agences de voyage en ligne en France, aux Etats-Unis ou ailleurs. Un nouvel acteur, Vialala, va encore plus loin et permet à tous les indépendants de s’inscrire pour rejoindre une communauté d’organisation de voyage entre particuliers, avec ou sans accompagnement. D’un côté les voyageurs, de l’autre les Travel Planners, qui partagent leurs idées de voyage et sont rémunérés à chaque séjour réservé. Vous connaissiez Uber pour les transports ou AirBnB pour les hébergements ? Ici c’est un voyage sur mesure complet qui est organisé à la demande.

Pour les « consommateurs » de voyage, les avantages de cette nouvelle manière de voyager sont nombreux :

• Les clients ont accès à volonté à un expert qui leur ressemble, et au besoin le rencontrent au cours du voyage (notamment s’il est prestataire lui-même, guide, hôte ou hôte d’accueil à l’aéroport),

• Ils gagnent énormément de temps, font moins de choix hasardeux et ont accès à une palette plus riche d’expériences et de prestations (transport, hébergement, etc.),

• Ils ne payent au bout du compte pas plus cher que s’ils réservaient tout par eux-mêmes.

Quant aux Travel Planners, ils sont rémunérés dès la fin du voyage, sauf en cas de réclamation du client. Ils sont ensuite notés et peuvent publier de nouvelles idées de voyage pour mettre en avant leur activité.

D’après Xavier Oury, fondateur de Vialala, le tourisme africain peut bénéficier rapidement de ce nouvel essor du voyage en ligne : « Le voyage sur mesure acheté par Internet se démocratise grâce aux grands précurseurs du secteur comme AirBnB, et aux nouveaux acteurs comme Vialala. Les entrepreneurs africains sauront relever le défi de l’organisation de voyage s’ils ne se contentent pas d’être de simples réceptifs, mais qu’ils sont capables de communiquer à distance avec les voyageurs pour préparer leur départ. Pour cela, ils doivent bien maîtriser Internet et les prestations qu’ils proposent eux-mêmes, mais aussi être capables de collaborer avec d’autres prestataires sur place ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur la voyage en ligne, n’hésitez pas à poser vos questions sur Vialala à Xavier Oury (xavier@vialala.com). Vialala cherche actuellement à recruter de nouveaux Travel Planners au Maroc, au Sénégal, en Tunisie et en Afrique du Sud.