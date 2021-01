Afrique du Sud : Themba Ntuli et Hope Masilo, comme « Roméo et Juliette »

Basé en Afrique du Sud, Themba Ntuli, 29 ans, est un acteur né au Zimbabwe et célèbre pour son rôle dans Rhythm City, Frank & Fearless et Soul Buddyz. Il est également devenu une icône en jouant dans les publicités de Vodacom en 2011. La star de la télévision a surpris tout le monde en annonçant son mariage avec l’une des femmes les plus rondes d’Afrique du Sud, Hope Masilo. Leur histoire d’amour a inspiré de nombreuses personnes au pays arc-en-ciel.

Un peu à l’image de « Grand P » et Eudoxie Yao, le couple Themba Ntuli et Hope Masilo ne passe jamais inaperçu en Afrique du Sud. Sauf qu’entre les deux, ce n’est pas pour faire du buzz, puisqu’ils sont déjà mari et femme, depuis quelques années. Même s’il ne mesure que 1m20, Themba Ntuli a décidé de convoler en justes noces avec l’une des femmes les plus rondes d’Afrique du Sud, Hope Masilo. Leur histoire d’amour, qui a commencé en 2008, a inspiré de nombreuses personnes au pays arc-en-ciel.

S’exprimant sur leur première rencontre, les tourtereaux ont révélé qu’ils s’étaient rencontrés sur la plateforme de médias sociaux Facebook. Hope Masilo a envoyé à l’acteur Themba Ntuli un message lui posant des questions à propos d’un programme pour les jeunes à l’église, dont il faisait partie. Étant donné que les deux adoraient l’Eglise et Dieu, la confiance a vite pris place dans leur relation.

Avant leur mariage, l’acteur Themba Ntuli a eu du mal à trouver le véritable amour. La plupart des femmes qu’il a approchées ont décliné, en raison de sa petite taille. Mais il est resté imperturbable et s’est même davantage attaché à l’envie de fonder un foyer. Aujourd’hui, il se considère comme l’homme le plus chanceux du monde, ayant gagné le cœur de l’une des plus belles femmes d’Afrique du Sud.

Trouver le véritable amour étant difficile, surtout lorsqu’on est un adulte avec un visage d’un enfant de 12 ans, Themba Ntuli partage comment, à un moment donné, il a failli abandonner la traque de l’âme sœur, car son avenir, en ce qui concerne le mariage, était incertain. Il avait peu confiance en son apparence et a même conclu qu’aucune femme n’accepterait de l’épouser.

À un moment donné, alors qu’ils sortaient ensemble, Themba Ntuli a révélé qu’il avait été informé par son médecin qu’il y avait une solution à son déficit en hormone de croissance. L’acteur était tellement excité de cette bonne nouvelle. A sa grande surprise, Hope l’a découragé de subir une augmentation d’hormone de croissance parce qu’elle dit l’aimer tel qu’il est. C’est à ce moment-là que l’acteur s’était dit convaincu, d’avoir rencontré la femme avec qui il passerait le reste de sa vie.