Afrique du Sud : Pistorius écope de 13 ans de prison en appel

Oscar Pistorius a été condamné en appel à 13 ans et 5 mois de prison, ce vendredi, pour le meurtre de sa petite amie, Reeva Steenkamp.

Enième rebondissement dans l’affaire Oscar Pistorius. L’ex-champion paralympique a été condamné en appel à 13 ans et 5 mois de prison. La sentence est tombée ce vendredi 24 novembre 2017.

En première instance, la peine d’Oscar Pistorius avait été de six ans de prison. Le parquet avait fait appel, jugeant cette décision trop clémente. Il a obtenu gain de cause. Selon une déclaration faite par le juge Willie Seriti à la Cour suprême d’appel de Bloemfontein, la condamnation à six ans de prison décidée par le tribunal de Pretoria, en 2016 « est mise de côté et remplacée par la suivante : l’accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois ».

Pour rappel, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius avait abattu de quatre balles sa petite amie Reeva Steenkamp. Celle-ci s’était enfermée dans les toilettes. Au cours du procès des témoins avaient fait état de cris de femme entendus cette nuit. L’expertise balistique avait indiqué que la première balle tirée par Oscar Pistorius n’avait pas été fatale à Reeva. Ce qui avait conduit l’accusation à insister sur la volonté de l’athlète à achever sa copine en tirant quatre balles.

Pour sa défense, Pistorius a clamé avoir pensé tirer sur un cambrioleur. Version balayée d’un revers de main par le parquet, d’autant que lors que le préposé à la sécurité de Pistoius a accouru suite aux coups de feu, l’athlète aurait confié, avec un sang froid, que « tout allait bien ». Ces faits semblaient suffisants pour que le parquet juge insuffisante la peine de six ans et ainsi faire appel. Une sentence qui est tombée aujourd’hui et corse l’addition servie à l’athlète.