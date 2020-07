Afrique du Sud : nombre d’infections record et 250 morts du Covid-19 en 24 heures

L’Afrique du Sud représente aujourd’hui près de 60% des cas de Covid-19 sur le continent africain. Si la mise en œuvre d’une politique de tests systématique est en partie la raison de ce pourcentage particulièrement important avec un nouveau record de 14 000 nouveaux cas quotidien, la progression de la pandémie en Afrique Australe est inquiétante. L’Afrique du Sud a déclaré 250 nouveaux décès lors des dernières 24 heures.

Un total de 52 382 tests Coronavirus ont été effectués au cours des dernières 24 heures en Afrique du Sud avec comme résultat 13 951 nouveaux cas de COVID-19. 250 décès supplémentaires liés au COVID-19 sont à déplorer, portant le nombre total de décès dans ce pays d’Afrique Australe à 6343 depuis le début de l’épidémie en mars dernier. Surtout, le nombre de nouveaux cas quotidien reste à des niveaux records avec chaque jour depuis deux semaines prés de 14 000 nouvelles infections quotidiennes déclarées.

L’Afrique du Sud représente aujourd’hui un peu plus de 60% des cas répertoriés sur le continent africain. L’Afrique, ce 25 juillet, a déclaré 769 000 cas confirmés de COVID-19 avec plus de 435 000 guérisons et 16 000 décès.

Voir les chiffres par pays dans le tableau ci-dessous

Dans le monde, la pandémie continue de progresser avec plus de 15 millions de personnes infectées et 640 000 morts, mais surtout un nombre de nouveaux cas quotidien qui continue de progresser lentement, avec plus de 280 000 nouvelles infection hier, 24 juillet 2020.