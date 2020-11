Afrique du Sud : Nkulee Dube sur les traces de son défunt père Lucky Dube

Nkulee Dube est l’une des étoiles montantes du Reggae en Afrique. L’auteure compositrice, interprète et danseuse, navigue entre le Jazz concocté au Soul et pimenté au Reggae. Sa démarche est à la fois nostalgique et innovante.

Nkulee Dube veut préserver l’héritage musical de son père Lucky Dube, tué le 18 octobre 2007, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Une démarche qui rappelle aux amoureux de la musique Africaine les heures Dube, marquées par le reggae à la fois dansant et éducatif.

« Je vais garder les racines de mon père »

Micro en main, voix suave et dreadlocks, l’artiste de 35 ans sait son rôle : Honorer la mémoire de son défunt père qui a marqué plus d’un Africain. « Quand je voyage à travers le monde, le gens me disent : Nous sommes heureux que quelqu’un prenne le relais et enfile les chaussures de votre père », répète régulièrement Nkulee pendant ses interviews. « De toute évidence, je vais garder les racines de mon père. Je fais partie de cette histoire du Reggae ».

Consciente de son talent, Nkulee s’en sort bien dans la sphère musicale Reggae dans son Afrique du Sud natale et le Jamaïque. Sa gestuelle, ses pas de danse et son style d’interprétation font d’elle, l’une des femmes à suivre de près. En attestent ses prestations plutôt réussies en Allemagne, au Burkina Faso, en Guyane, aux États-Unis, en Jamaïque ou encore en Surinam.

Tel père, telle fille

Très disciplinée comme son défunt père Lucky Dube, celle qui a déjà partagé la scène avec des artistes comme Tosh Meets Marley ou encore Warrior King, se veut une artiste « ambitieuse » et « hors pair ». Elle est détentrice du prix « Most promising New Entertainer », une reconnaissance pour son ascension dans ce genre musical. Et quand elle parle de son père Lucky Dube, elle décrit un personnage strict et un amoureux du travail bien fait. Des caractères qui ont marqué la vie de la Raggaewoman.« J’ai grandi avec le Jazz. J’aimerais aller partout où Lucky Dube est passé ».

Fascinée par le live comme son défunt père, l’auteure des albums « My Way » et « Journey », prépare une tournée mondiale au cours de l’année 2021. Selon son programme, Nkulee Dube est attendue en Allemagne, au Pays-Bas, en France et en Angleterre.