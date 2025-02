Afrique du Sud : Muhsin Hendricks, l’imam victime d’un crime homophobe ?

L’Afrique du Sud est en émoi après l’assassinat de Muhsin Hendricks, figure emblématique de la lutte pour les droits des musulmans LGBTQIA+. Premier imam ouvertement gay au monde, il a été abattu par des inconnus alors qu’il circulait en voiture.

Alors que l’enquête suit son cours, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer un crime de haine.

Un assassinat en pleine rue

Le drame s’est produit le samedi 15 février, aux alentours de 10 heures, près de Port Elizabeth. Selon la police provinciale, deux individus masqués ont ouvert le feu sur le véhicule transportant Muhsin Hendricks et son chauffeur. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, confirmée comme authentique par les autorités, montre un pick-up gris bloquant sa route. Un assaillant en noir s’approche ensuite et tire plusieurs balles à bout portant.

Si les forces de l’ordre n’ont pas encore déterminé le mobile du meurtre, plusieurs associations de défense des droits LGBTQIA+ craignent qu’il ne s’agisse d’un crime motivé par la haine. L’organisation internationale ILGA World a exprimé sa profonde consternation et exigé une enquête approfondie.

Un imam hors du commun

Originaire du Cap, Muhsin Hendricks a marqué l’histoire en devenant le premier imam à faire son coming out en 1996. Dans un contexte où l’homosexualité reste un sujet tabou au sein de nombreuses communautés musulmanes, il a fondé The Inner Circle, un groupe de soutien destiné aux croyants LGBTQIA+. Son engagement s’est concrétisé par la création de la mosquée Al Ghurbaah à Wynberg, un lieu de culte ouvert aux minorités souvent ostracisées.

Son combat lui avait valu des menaces de mort à plusieurs reprises. En 2022, dans le documentaire Le Radical, il confiait que son besoin de vivre en accord avec son identité surpassait sa peur du danger. Malgré les risques, il avait toujours refusé d’être protégé par des gardes du corps.

Un contexte de violence alarmant

L’Afrique du Sud détient l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde, avec près de 28 000 meurtres enregistrés entre février 2023 et février 2024, soit une moyenne de 75 assassinats par jour. Si le pays est l’un des plus progressistes du continent en matière de droits LGBTQIA+, il a légalisé le mariage homosexuel dès 2006. Pourtant, la violence homophobe y reste une réalité préoccupante.

Le Conseil judiciaire musulman d’Afrique du Sud a condamné l’assassinat. Il a également réaffirmé ses désaccords avec les positions de Muhsin Hendricks sur la communauté LGBTQIA+. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour retrouver les assassins et élucider les véritables raisons de cet acte tragique.