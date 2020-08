Afrique du Sud : Mihlali Ndamase crache du feu sur les hommes

L’influenceuse des réseaux sociaux, Mihali Ndamase, a répliqué à une affirmation, selon laquelle elle encourageait « être une femme faible » auprès des Sud-Africains. Cela vient après que la star a parlé de rencontres dans la dernière vidéo de sa chaîne YouTube. Elle s’en est prise ouvertement aux hommes, qui aiment forcer les démissions d’une femme.

La belle Sud-Africaine Mihlali Ndamase a été rejointe par son ami et collègue maquilleur, Tebogo Leburu alias «Tebby». Le deux répondaient aux questions posées par les adeptes de Mihlali. L’une des questions était de savoir si Mihlali était sortie avec plus d’une personne en même temps. Mihlali a déclaré que lorsqu’elle est célibataire, elle sort avec plusieurs hommes. « Si je suis célibataire, je sors dîner, ce n’est pas forcément comme avoir des relations sexuelles avec eux », dit-elle.

La vidéo a des réactions positives avec les abonnés de Mihali adorant le contenu. Cependant, les choses ont pris une autre tournure, lorsqu’elle a été accusée de « promouvoir le fait d’être une femme faible ». Selon Mihlali, un commentaire laissé par un homme l’a mise en colère et elle a estimé qu’elle devait aborder la question. Cela l’a rapidement amenée à se hisser au premier rang de la liste des tendances. Dans une série d’histoires Instagram, la star a critiqué la revendication et a pris pour cible les hommes.

« Je dois aborder ce problème parce que cela me fait vraiment chier. Un garçon stupide est entré dans mes posts, ce matin, en commentant ma vidéo disant que je fais la promotion du bofebe (putain) en Afrique du Sud. Tout d’abord, ce que j’ai dit dans la vidéo, c’est qu’en tant que femme célibataire, ce que je suis actuellement et que j’ai été, je suis ouverte aux rencontres occasionnelles. J’ai même expliqué cela », dit-elle.

Elle a expliqué que les rendez-vous occasionnels n’avaient rien à voir avec les relations sexuelles. Mihlali s’adressa alors à tous les hommes avec un coup de poing épicé. « Les hommes doivent cesser de penser qu’ils ont une opinion sur le corps des femmes, ce que font les femmes et leurs décisions. Cela n’a rien à voir avec vous, vous n’allez pas venir contrôler mon comportement et mes décisions et choix en 2020. Ce n’est pas la maison de votre mère », a-t-elle déclaré.

De nombreux utilisateurs de Twitter sont venus par la suite soutenir Mihlali Ndamase et ont partagé leurs réflexions en ligne.