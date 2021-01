Afrique du Sud : Master KG offre une maison à un fan

Le Sud-Africain Master KG, hitmaker de la chanson mondiale Jerusalema, a offert une maison, située à Midrand Johannesburg, à un fan, qui a saisi l’opportunité pour le remercier à travers les réseaux sociaux.

L’homme de l’année 2020, grâce à sa chanson à succès Jerusalema, Master KG, ne cesse d’impressionner son monde. L’enfant de Limpopo a décidé de bénir un fan avec une nouvelle demeure, cette année. Le fan a exprimé sa gratitude à l’endroit de l’artiste sud-africain, pour lui avoir offert cette maison, située à Midrand Johannesburg.

Que Master KG ait acheté cette maison au fan ou non, l’homme reste catégorique. Quand un autre tweep lui a demandé si le hitmaker de Jerusalema lui avait vraiment acheté une maison, il a répondu par « oui monsieur ». Dans un message de reconnaissance, le fan a déclaré: « Je n’avais jamais pensé un jour que je me réveillerai et que je nettoierai ma propre maison, à Johannesburg Midrand …. Une bénédiction en plus d’une autre. Merci mon frère Master KG ». Pour sa part, Master KG a répondu, en ces termes : « Félicitations mon cher. Plus de bénédictions ».

« Si le DJ a effectivement aidé le fan à acquérir une maison, nous le félicitons pour le travail du seigneur et comme le dit le dicton « bénie soit la main qui donne ». Cela ouvrira certainement de plus grandes portes à Master KG et nous sommes impatients d’assister à son ascension », a écrit un utilisateur des réseaux sociaux, saluant la générosité du hitmaker de Jerusalema. « Cela aidera à restaurer son image presque entachée après qu’une femme a diffusé son linge sale », ajoute-t-il, faisant référence à son histoire d’avortement étalée par son ex-petite amie Queen Lolly.

Ce passage n’a visiblement entaché en rien la notoriété de Master KG, qui a connu une année incroyable. Alors qu’il entamait l’année 2021, le hitmaker de Jerusalema a remercié ses fans de lui avoir permis d’atteindre de plus hauts sommets.

