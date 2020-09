Afrique du Sud : Linda Mtoba au chevet des enfants dans le besoin

Tout au long de la pandémie de Covid-19, des stars sud-africaines, dont l’actrice Thando Thabethe, l’animateur de radio Mantsoe Pout, et le célèbre producteur de disques DJ Black Cofee, ont aidé à collecter des fonds pour aider les personnes incapables de travailler et de gagner un revenu pendant les restrictions dans le pays.

Maintenant, l’actrice Linda Mtoba donne également un coup de main et, grâce à sa nouvelle fondation, elle espère toucher encore plus de gens. L’actrice de «The River» s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle avait lancé la Fondation Linda Mtoba, afin d’aider les enfants et les jeunes des communautés défavorisées.

L’objectif de la fondation est d’aider à apporter des changements en organisant des plateformes socio-économiques destinées aux enfants et aux jeunes d’Afrique du Sud. « Cette année a été l’une des années les plus difficiles… Tout au long de cette année, j’ai réalisé et vu personnellement à quel point l’aide est nécessaire », a-t-elle justifié.

« À quel point une personne a besoin de son semblable et à quel point nos enfants ont besoin de nous. Nos enfants ont le plus besoin de nous, là où leurs voix sont souvent inaudibles et leurs besoins parfois ignorés, mais eux aussi ont défendu l’adversité. C’est pourquoi, j’ai décidé de créer la Fondation Linda Mtoba qui donnera du pouvoir à ces petites voix inouïes qui seront utiles à ceux qui ont besoin d’aide pour surmonter les défis ou pour les aider à atteindre leur plein potentiel », a-t-elle déclaré.

Après avoir tiré des leçons de vie, à travers la pandémie de Covid-19, l’actrice Linda Mtoba ne compte désormais plus ménager d’effort pour venir en aide à ses semblables et surtout les orphelins, qui sont les plus vulnérables dans cette société sud-africaine et ses inégalités.