Afrique du Sud : le ministre de la Santé et son épouse testés positifs

Le ministre sud-africain de la Santé, le Dr Zweli Mkhize, et son épouse ont été testés positifs au Coronavirus. « Je souhaite informer le public que cet après-midi (dimanche) ma femme, le Dr May Mkhize, et moi-même avons été testés positifs au Covid-19 », a déclaré Mkhize, dans un communiqué.

« Nous avons décidé de faire un test samedi lorsque j’ai commencé à présenter des symptômes légers. Je me sentais anormalement épuisé et au fur et à mesure que la journée avançait, j’ai commencé à perdre l’appétit. Ma femme a toussé, a eu des vertiges et était extrêmement épuisée. Les médecins ont conseillé qu’elle soit admise pour observation et réhydratation », a révélé le Dr Zweli Mkhize.

« Nos contacts étroits, au cours de la semaine dernière, ont été quelques membres de notre famille et certains membres de mon équipe du ministère de la Santé. Nous les avons informés et leur avons conseillé de s’isoler immédiatement, chez eux, et d’être testés. Je suis maintenant en quarantaine, à la maison. Et tous les deux, ma femme et moi, restons optimistes quant au rétablissement complet de ce virus », a-t-il indiqué.

Il a exhorté tous les Sud-Africains à continuer à adhérer aux protocoles de santé tels que le port de masques faciaux, le maintien de la distance physique et le lavage ou la désinfection des mains. « En tant que pays, l’Afrique du Sud a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la pandémie. N’osons pas régresser. Quoi que nous fassions et où que nous allions, nous devons garder à l’esprit qu’il reste un risque de deuxième vague. Ce virus ne se propage que par le mouvement et le contact des personnes », a poursuivi le Dr Zweli Mkhize.

« Par conséquent, nous devons tous jouer notre rôle. Nous devons nous protéger et protéger ceux que nous aimons. J’utiliserai cette période de quarantaine pour me reposer et me ressourcer parce que notre tâche d’améliorer les services de santé de notre pays et la vie de nos gens, même après Covid-19, reste d’une importance primordiale », a-t-il indiqué.

Dimanche soir, le ministère de la Santé a signalé 703 793 cas cumulés confirmés de Covid-19 en Afrique du Sud, 1 662 nouveaux cas identifiés depuis le dernier rapport de samedi. Le nombre de guérisons s’élèvent désormais à 634 543; ce qui se traduit par un taux de rémission de 90%.