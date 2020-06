Afrique du Sud : la pandémie de Covid-19 continue de progresser

Le ministre de la Santé d’Afrique du Sud, Zweli Mkhize, a confirmé un total de 34 357 cas de coronavirus COVID-19 depuis l’apparition de l’épidémie. 705 personnes sont décédées des suites de la maladie.



Au total, 742 742 tests ont été effectués sur le territoire de l’Afrique du Sud. La province la plus touchée est celle du Cap-Occidental, il y a 22 nouveaux décès, ce qui porte le total à 525 dans la province sur les 705 que compte le pays.

Au total dans le monde, officiellement plus de 6 200 000 personnes ont été testées positives pour 373 000 morts officiels mais sans aucun doute beaucoup plus dans la réalité. Après l’Asie qui est sortie d’affaire, l’Europe se déconfine et voit l’épidémie chuter. L’Amérique du Nord est sur une pente de légère baisse du nombre de morts mais reste autours des 1 000 décès par jour mais l’Amérique du Sud est désormais particulièrement touchée.

L’Afrique, pour l’instant, est plutôt épargnée mais l’arrivée prochaine de la saison des pluie en Afrique de l’Ouest est l’objet d’inquiétude.