Afrique du Sud : « Imali Eningi » de Big Zulu dépasse 5 millions de vues en 1 mois

Avec sa nouvelle chanson « Imali Eningi », le rappeur sud-africain Siyabonga Nene alias « Big Zulu » vient d’atteindre une nouvelle dimension dans son art. L’artiste du KwaZulu-Natal, célèbre une étape importante pour son titre « Imali Eningi » qui compte désormais plus de 5 millions de vues en seulement 1 mois sur YouTube.

Publiée le 23 novembre dernier, la chanson « Imali Eningi » du rappeur Siyabonga Nene alias « Big Zulu » a déjà enregistré plus de 5 287 965 vues sur YouTube. Le chasseur sud-africain s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans de l’avoir soutenu ainsi que son art. La chanson est en lice pour être l’un des tubes de l’année 2021, qui vient de débuter.

S’adressant à ses nombreux fans sur Twitter, le musicien a partagé l’accomplissement et a remercié tout ce beau monde qui a manifesté son soutien. « Nation Nkabi. 5 millions de vues en 1 mois d’histoire. Merci de voter pour le 33665 », a-t-il écrit. Le morceau, qui présente Riky Rick et Intaba Yase Dubaï, est l’une des chansons la plus tendance du pays en ce moment, après que Duduzane, fils de l’ancien Président Jacob Zuma, l’ait fait tendance, lorsqu’il l’a présenté dans une vidéo virale.

Le riche et célèbre rappeur sud-africain Cassper Nyovest est lui aussi tombé sous le charme de la chanson « Imali Eningi » de Big Zulu. Le hitmaker de « Amademoni » s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour partager son point de vue sur ce nouvel opus. La chanson est à la mode sur Twitter depuis le début de décembre et fait vibrer sur YouTube. « Big Zulu, grosse chanson ! », a écrit Cassper Nyovest.

Les fans de Zulu se sont également rendus dans sa section de commentaires pour le féliciter. « Magnifique… Vous le méritez bien … La chanson est un succès ! », se réjouit Ntombi Ngobeni. « Bien mérité, c’est un succès », a renchéri un autre fan. « 1 million chaque semaine », espère Beauty Bynonelela. « C’est inspirant de voir un rappeur vernac faire autant », indique Black Charmer.