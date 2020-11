Afrique du Sud : Blue Mbombo remporte le prix du modèle le plus stylé, Master KG primé

La 24ème édition annuelle des Style Awards d’Afrique du Sud s’est déroulée ce week-end et, comme d’habitude, tous les lauréats ont été récompensés selon la stricte réglementation du Covid-19. Blue Mbombo a remporté le prix du modèle le plus stylé, tandis que Master KG a décroché l’icône la plus élégante d’Afrique du Sud.

Les prix ont été organisés par la présentatrice de télévision Ayanda Thabethe, dans le splendide Palace du Diamond Walk, à Sandton. Et c’était une affaire de stars, bien sûr, célébrant le meilleur de l’industrie du divertissement sud-africain. « Être un ancien récipiendaire de ce prix prestigieux qui met en valeur, non seulement le style, mais aussi les réalisations professionnelles et l’impact combiné, a certainement été un moment fort de mon propre parcours et je ne pourrai pas être plus fière d’être l’hôte des South African Style Awards de cette année », a-t-elle écrit sur Instagram.

Star de la téléréalité, femme d’affaires et experte en création, Blue Mbombo a été nommée modèle le plus élégant d’Afrique du Sud. Sur son compte Instagram, elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de recevoir le prix du modèle le plus stylé. « Pour être reconnue et honorée pour mon travail, honnêtement, je ne trouve pas les mots… En particulier dans l’industrie où les modèles ne sont pas considérés comme un talent. C’est la plus grande réussite de ma carrière… », a-t-elle posté.

La personnalité médiatique fait toujours tourner les têtes avec ses ensembles, chaque fois qu’elle assiste à un événement. La carrière de Blue Mbombo a commencé quand elle est entrée dans la version sud-africaine du Next Top Model américain « Diamond in the Ruff », qui a été un tremplin pour le mannequin. La grande rupture est vraiment intervenue quand elle est entrée dans la maison « The Big Brother », en 2011, et a commencé à sortir avec le rappeur K2.

Les étoiles montantes d’Afrique du sud, Ama Qamata et Witney Ramabulana, ont été nommées « The Next Big Things ». Ama Qamata est connue pour le rôle de Puleng Khumalo dans la série originale « Blood and Water » de Netflix. En revanche, Siya et Rachel Kolisi ont été nommées le couple le plus élégant, l’artiste de scène le plus stylé du cinéma ou de la télévision est allé à Sindi Dlathu, et Master KG a décroché l’icône la gratification de la plus élégante d’Afrique du Sud.