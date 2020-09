Afrique du Sud : après Cristiano Ronaldo, Janet Jackson sous le charme de Jerusalema

La chanteuse et actrice américaine Janet Jackson est tombée sous le charme du clip de Jerusalema et l’a partagé sur les réseaux sociaux. Master KG a vraiment été stupéfait par le nombre de grands noms qui se sont impliqués et ont montré leur soutien. S’adressant aux médias sociaux, Janet a partagé un clip d’une petite fille décomposant la danse de Jerusalema, la sensation mondiale. Janet Jackson a même tagué Master KG.

Janet Jackson a épaté Master KG, lorsqu’elle s’est également lancée sur les réseaux sociaux pour partager un clip de défi de danse de la chanson Jerusalema. L’artiste sud-africain Master KG a vraiment été ému par le nombre de grands noms qui se sont impliqués, même s’il ne font que partager l’un des clips de défi. Voir l’unité que Jerusalema a créée partout dans le monde est vraiment réconfortant. Regarder tous les clips a suscité beaucoup de sourires, de larmes et beaucoup d’espoir à une époque où cela était le plus nécessaire.

Jerusalema a littéralement eu des admirateurs dans tous les coins de la terre. Même s’ils ne comprennent pas les mots, ils ressentent le rythme, et c’est vraiment tout ce dont ils ont besoin. La superstar du football de renommée mondiale, le Portugais Cristiano Ronaldo, s’est impliqué dans la révolution mondiale de la danse. Et Master KG a été plus que ravi. Maître KG avait souhaité que Ronaldo participe au défi de danse Jerusalema et il l’a fait.

S’adressant aux médias sociaux, Master KG a exprimé ses remerciements infinis à Ronaldo pour avoir entendu ses souhaits et avoir été un tel joueur d’équipe. Faire participer une légende du football international à son défi de danse est quelque chose que Master KG n’oubliera jamais.

«Je me souviens avoir dit à mes amis, il y a quelques semaines, que mon souhait était de voir Cristiano jouer à Jerusalema. Et aujourd’hui, il l’a posté. Merci#Jerusalema», a écrit Master KG sur sa page Instagram.

A regarder ces vidéos et comprendre comment Jerusalema traverse les frontières