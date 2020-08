Afrique du Sud : 24 millions de comptes bancaires exposés après un piratage

C’est 24 millions d’informations privées de Sud-Africains qui ont été révélées, lorsqu’un pirate a eu accès au bureau de crédit. Le pirate s’est fait passer pour un client d’une agence de crédit et a réussi à tromper l’Experian, qui traite avec les grandes banques et entreprises. Ainsi, les Sud-Africains ont été avertis de garder leurs informations privées et peuvent désormais demander une inscription de protection gratuite.

Une énorme violation de données a révélé les coordonnées bancaires de 24 millions de citoyens sud-africains après le piratage du bureau de crédit. En outre, 800 000 entreprises ont également été dénoncées lors de la tentative de piratage. Le fraudeur s’est fait passer pour un client d’un grand bureau de crédit et a réussi à accéder aux coordonnées de nombreux Sud-Africains.

L’Experian, une agence dont les clients comprennent de grandes banques, est une agence de services d’information sur les consommateurs, les entreprises et le crédit. L’Experian a déclaré que les autorités avaient été alertées de la violation ainsi que le South African Banking Risk Center (SABRIC). Le fraudeur a utilisé des méthodes avancées d’ingénieurs sociaux pour se présenter comme un client connu d’Experian, selon Business Insider.

Le PDG d’Experian, Ferdie Pieterse, a confirmé: « De cette façon (il) a obtenu illégalement les dossiers de 23,4 millions d’individus. Aucun de nos systèmes n’a été pénétré ou piraté. C’est une incidence isolée ». Il a rapporté que les banques tentent de déterminer les comptes qui ont été exposés et de les aider à protéger leurs informations personnelles. Les banques ont mis en place des mesures strictes pour aider à protéger leurs clients contre la fraude, selon le Daily Voice.

de l’avis de Nischal Mewalall, PDG de SABRIC, « la transaction des informations personnelles peut créer des opportunités pour les criminels de se faire passer pour vous, mais ne garantit pas l’accès à votre profil bancaire ou à vos comptes. Cependant, les criminels peuvent utiliser ces informations pour vous inciter à divulguer vos coordonnées bancaires confidentielles. Si vous êtes préoccupé par la divulgation de vos informations, vous pouvez demander une inscription de protection gratuite auprès du Service de prévention de la fraude en Afrique australe (SAFPS) ».

Selon SABRIC : « Si vous soupçonnez que votre identité a été exposée, demandez immédiatement une inscription de protection gratuite auprès du Service de prévention de la fraude en Afrique australe (SAFPS). Ce service, qui alerte les membres du SAFPS, qui comprend des banques et des fournisseurs de crédit, a été compromis et que des précautions supplémentaires doivent être prises pour confirmer qu’ils transigent avec le titulaire légitime de l’identité ».