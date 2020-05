Afrique, Covid-19 : 47 581 contaminés et 1 862 décès pour 15 901 guérisons

L’Afrique a déclaré, au 5 mai 2020, 47 851 personnes contaminées pour 1 862 décès et 15 901 guérisons. Le point par pays :

Afrique Centrale (4,118 cas; 129 décès; 1,231 guérisons): Burundi (19; 1; 7), Cameroun (2,104; 64; 953), Centrafrique (94; 0; 10), Tchad (117; 10; 39), Congo (236; 10; 26), RDC (705; 34; 90), Guinée Equatoriale (315; 1; 9), Gabon (367; 6; 93), Sao Tome & Principe (161; 3; 4).

Afrique de l’Est (4,842; 142; 1,969): Comores (4; 1; 0), Djibouti (1,120; 2; 745), Érythrée (39; 0; 26), Éthiopie (145; 4; 91), Kenya (535; 24; 182), Madagascar (151; 0; 101), Ile Maurice (334; 10; 319), Rwanda (261; 0; 128), Seychelles (11; 0; 8), Somalie (835; 38; 75), Soudan du Sud (52; 0; 2), Soudan (778; 45; 70), Tanzanie (480; 18; 167), Ouganda (97; 0; 55).

Afrique du Nord (17,797; 1,127; 5,858): Algérie (4,648; 465; 1,998), Égypte (6,813; 436; 1,632), Libye (63; 3; 23), Maroc (5,153; 180; 1,799), Tunisie (1,118; 43; 406*).

Afrique Australe (7,699; 153; 2,910): Angola (30; 2; 11), Botswana (23; 1; 8), Eswatini (116; 1; 12), Malawi (41; 3; 9), Mozambique (80; 0; 19), Namibie (16; 0; 8), Afrique du Sud (7,220; 138; 2,746), Zambie (139; 4; 92), Zimbabwe (34; 4; 5).

Afrique de l’Ouest (13,127; 311; 3,933): Bénin (96; 2; 50), Burkina Faso (672; 46; 545), Cap-Vert (186; 2; 37), Cote d’Ivoire (1,432; 17; 693), Gambie (17; 1; 9), Ghana (2,719; 18; 294), Guinée (1,710; 9; 450), Guinée-Bissau (292; 2; 25), Liberia (170; 20; 58), Mali (612; 32; 228), Mauritanie (8; 1; 6), Niger (755; 37; 534), Nigeria (2,802; 93; 417), Sénégal (1,329; 11; 470), Sierra Leone (199; 11; 43), Togo (128; 9; 74).

PO Group on behalf of Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).