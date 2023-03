Afrika Direkt Hilfe en appui à la petite enfance sénégalaise

Trente ans qu’elle est présente au Sénégal. Et aussi trente ans que l’Association Afrika Direkt Hilfe e.V existe. Après avoir tenté au Kenya où le danger menaçait leur fonctionnement, ils ont jeté leur dévolu sur le pays de la Téranga. Ce matin, Afrik.com a rencontré le président et quelques membres, venus visiter une des garderies qu’ils ont construites, à Thialy, dans la ville de Thiès.

Pour le déplacement de ce mercredi matin, l’équipe de Gregor Lange, guidé par son répondant au Sénégal, Henri Tine, n’est pas venu les mains vides. En effet, dans leurs bagages, quelques friandises pour les enfants de la garderie Thialy. Les ressortissants allemands sont accueillis par l’équipe pédagogique avec à leur tête la directrice Madame Bernadette Sambou. Comme il est de coutume, chaque année, ils viennent visiter les établissements. Occasion saisie pour faire l’état des lieux et échanger avec le personnel éducatif.

Très rapidement, les enfants sont réunis dans une vaste salle pour un mot de bienvenue, tout en chanson. Auparavant, une photo famille est prise pour immortaliser les instants. La joie se lisait sur tous les visages : aussi bien ceux des enfants que ceux des contributeurs allemands. Mais aussi ceux du personnel. « Ils ont offert tout l’équipement dans les différentes garderies. Sur une période d’un ou deux ans, ils assurent les fournitures scolaires. Ce qui fait que le personnel enseignant ne fait pas face à des problèmes de fournitures et autres manuels scolaires », nous confie Henri Tine.

« Ils ont construit une garderie à Fandène, ils ont équipé et réparé les toitures de deux autres garderies. Ils ont ciblé la région de Thiès. Ils ont commencé à Thiaone sur la route de Tivaouane, ensuite Poniène Peul, ici à Thialy. Ils sont aussi à Diamagueune avec la garderie Mame Ndiégueune ». Le partenariat avec la garderie de Thialy dure depuis 17 ans. « On a formé le bâtiment que nous avons équipé avec du mobilier. On fournit aussi le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des établissements. Nous venons une fois par an pour voir ce qu’on peut faire », confie Kirsten Bock de l’équipe du président Gregor Lange.

« Nous avons d’abord tenté le Kenya où c’était trop dangereux. C’est là que les autorités consulaires allemandes nous ont suggéré d’aller voir vers des pays plus sûrs comme le Sénégal. Et cela fait trente ans que nous sommes là », poursuit notre interlocutrice. Outre l’assistance aux établissements préscolaires, l’association Afrika Direkt collabore aussi étroitement avec les Sapeurs-pompiers. A part les quatre garderies construites, l’association vient en soutien à trois autres, nous confie-t-on.