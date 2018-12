Trente-deux ans après le lancement du.com, l’Afrique va enfin avoir son nom de domaine .africa a annoncé vendredi 10 mars l’Union Africaine. Objectif, donner au continent africain sa propre identité numérique.

« L’Afrique, aujourd’hui, réclame sa propre identité numérique. Le .africa nous permettra de raconter notre propre histoire », a déclaré le président de la Commission de l’Union africaine, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, lors du lancement du domaine .africa, qui s’est tenu à la Commission de l’Union africaine le 10 février. Ce nouveau domaine de premier niveau (TLD) pour le continent africain est une initiative africaine créée par les Africains pour les Africains et le public mondial des entreprises, des organisations et des personnes intéressées, associées et connectées à la communauté et aux marchés africains.

Les origines du .africa remontent à 2000 quand une poignée de professionnels de l’Internet en Afrique a fortement soutenu que le .africa devrait être exploité par les Africains pour le bénéfice de tout le continent. Compte tenu des demandes exprimées par la communauté africaine dans son ensemble, les organes de l’Union africaine ont demandé d’accélérer le lancement et le fonctionnement du .africa.

Le commissaire aux infrastructures et à l’énergie de la Commission de l’UA, le Dr. Elham MA Ibrahim, a souligné la contribution exceptionnelle de l’équipe .africa dirigée par M. Moctar Yedaly, chef de la Division de la société de l’information, Puisque les Etats membres de l’UA ont mandaté la Commission de l’UA pour s’engager dans la sécurisation d’un domaine africain. Elle a également exprimé sa gratitude aux Etats membres et à la direction de l’AUC pour avoir aidé le Ministère à livrer le premier domaine africain pour les Africains, ce qu’elle a souligné comme une réalisation majeure pour la Commission de l’Union africaine et le continent. La commissaire a conclu son intervention en demandant à l’Afrique de commencer à réserver des noms de domaine.