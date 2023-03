Affaire Martinez Zogo : Jean-Pierre Amougou Belinga commence son séjour en prison

Le monde s’effondre autour du puissant homme d’affaires camerounais, Jean-Pierre Amougou Belinga. Le patron du groupe de presse L’Anecdote a été inculpé, ce matin, dans l’affaire du meurtre du journaliste Martinez Zogo. Il a donc été conduit à la prison de Kondengui.

C’est la nouvelle des nouvelles, ce samedi 4 mars 2023, au Cameroun. Après une nuit de délibération, le tribunal militaire chargé du dossier d’assassinat du journaliste Martinez Zogo a rendu sa décision au petit matin. Jean-Pierre Amougou Belinga est inculpé dans l’enlèvement, la torture et le meurtre du journaliste. Contre le patron du groupe de presse L’Anecdote pèse une accusation de « complicité de torture par aide ».

Une présence physique de Jean-Pierre Amougou Belinga sur les lieux du crime

Selon un rapport de Reporters sans frontières sur les résultats de l’enquête chargée d’élucider les circonstances de la mort de Martinez Zogo, Justin Danwe de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) a soutenu que Jean-Pierre Amougou Belinga a lui-même assené des coups au journaliste dans le sous-sol de son immeuble. « L’homme d’affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche afin de lui demander quel sort réserver au présentateur radio. D’après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de “finir le travail” pour éviter une nouvelle affaire Paul Chouta, un journaliste laissé pour mort au bord d’une route, l’année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n’a jamais été identifié », rapporte Reporters sans frontières.

Des conversations téléphoniques et un virement bancaire retracés

Le même rapport indique que Jean-Pierre Amougou Belinga n’a pas assisté à la mise à mort de Marinez Zogo par Justin Danwe et ses hommes. L’expertise réalisée sur les téléphones portables des inculpés a permis de retracer les échanges téléphoniques entre Belinga et Danwe, d’une part, et entre l’homme d’affaires et le ministre de la Justice, Laurent Esso, le 17 janvier 2023, jour de l’enlèvement de Martinez Zogo. Les enquêtes ont également pu retracer le paiement de 35 millions de francs CFA par Jean-Pierre Amougou Belinga. Lequel paiement a été fait via le compte de son beau-père, le colonel Etoundi Nsoe. Ce dernier avait, dans le passé, dirigé la Garde présidentielle de Paul Biya.

Avec tous ces éléments réunis contre lui, Jean-Pierre Amougou Belinga a été directement conduit à la prison de Kondengui. Il y sera provisoirement détenu en attendant son jugement. Il risque la prison à perpétuité. Le colonel Justin Danwe a également été déposé en prison. Par contre, d’autres personnes également gardées à vue ont été libérées. C’est le cas de Bruno Bidjang ou encore de Etoundi Nsoe.