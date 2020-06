Affaire Carmen Sama – Emma Lohoues : Eudoxie Yao s’invite à la polémique

Eudoxie Yao s’est invitée à la polémique déclenchée par une photo prise sur une terrasse, par Carmen Sama et Emma Lohiues. Laquelle prise de vue intervenait neuf mois après la mort du mari de l’une, ancien compagnon de l’autre : DJ Arafat.

L’affaire a fait grand bruit dans le monde musical ivoirien. A peine neuf mois après la mort par accident de DJ Arafat, sa veuve Carmen Sama a été prise en flagrant délit de fréquentation de l’ancienne petite amie de son défunt mari. Les sympathisants de son époux, le chinois notamment, n’avaient pas hésité à la pointer du doigt.

Pour les fans de DJ Arafat, il était trop tôt pour Carmen Sama de mettre fin à son veuvage. Le chinois fustigeaient notamment le fait que Carmen Sama n’a pas trouvé mieux à fréquenter que Ella Lohoues dont la séparation avec leur mentor ne s’(était pas bien passée. D’autant qu’il y avait souvent entre Emma et DJ des échanges de mûrs et pas mûrs, notamment sur la Toile.

Et donc, cette rencontre, qui a eu lieu, dans la journée du mardi 19 mai 2020, n’a pas plu aux fans de DJ Arafat qui ont tiré à boulets rouges sur Carmen Sama. Interrogée par Linfodrome, Eudoxie Yao dégage en touche les réprimandes faites à Carmen Samma. « Je n’ai rien vu de mal dans ce que Carmen a fait », a simplement indiqué Eudoxie Yao. Qu’en pensent les chinois ? On en saura un peu plus sous peu.

Rappelons que la sulfureuse Eudoxie Yao, pour avoir participé à l’anniversaire d’Emma Lohoues, en violation aux restrictions liées au Coronavirus, notamment l’interdiction de rassemblement, après avoir été entendu dans le cadre d’une enquête, a été contrainte à verser une amende de 3 millions FCFA.