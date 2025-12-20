Affaire Aziz Dabala : Tarba Mbaye libéré, l’enquête face aux « contradictions » du principal suspect

Nouveau tournant dans l’affaire du double meurtre d’Aziz Dabala et Waly. Si le chanteur Tarba Mbaye a bien été interpellé et entendu par la DIC ce vendredi 20 décembre 2025, il a été remis en liberté. Les enquêteurs semblent douter des nouvelles accusations formulées par le présumé meurtrier, Mamadou Lamine Diao.

L’agitation était à son comble ce vendredi aux abords de la Division des investigations criminelles (DIC). Interpellé mercredi à l’aéroport de Dakar alors qu’il partait pour Paris, le chanteur Tarba Mbaye a finalement été libéré sous convocation après une audition fleuve. Malgré la gravité des faits reprochés par son accusateur, l’enquête semble marquer le pas.

Des accusations de complot jugées « fragiles » par la DIC

Depuis sa cellule, le principal suspect Mamadou Lamine Diao (alias Modou Lo) a radicalement changé de version. Il affirme désormais que le crime n’était pas un vol crapuleux, mais un assassinat orchestré par Tarba Mbaye et Nabou Lèye. Selon lui, Aziz Dabala détenait un enregistrement compromettant utilisé pour un chantage, ce qui aurait poussé les deux artistes à planifier son élimination contre une promesse de 2 millions de FCFA.

Cependant, selon les dernières informations de Dakaractu, les enquêteurs de la DIC accueillent ces révélations avec la plus grande prudence :

Absence de preuves techniques : Les réquisitions téléphoniques ne corroboreraient pas la présence ou les échanges dénoncés par le suspect.

Revirements suspects : Le passage d’une défense basée sur des « attouchements » à celle d’un « complot financier » décrédibilise la parole de Mamadou Lamine Diao aux yeux des enquêteurs.

Dénégations fermes : Confronté à ces accusations, Tarba Mbaye a nié tout lien avec le suspect.

Un dossier qui reste sous haute tension à Pikine

Malgré cette remise en liberté, l’affaire est loin d’être close. Le procureur et le juge d’instruction cherchent à démêler le vrai du faux dans ce qui ressemble à une stratégie de défense désespérée du principal suspect. Les prochains rendez-vous judiciaires :

Lundi 22 décembre 2025 : Tarba Mbaye est attendu pour une nouvelle audition à la DIC.

Confrontation générale : Le juge envisage d’extraire Mamadou Lamine Diao de sa cellule pour le confronter directement à Tarba Mbaye et Nabou Lèye.

Rappel : un traumatisme national

Pour rappel, le danseur Aziz Dabala et son neveu Waly ont été sauvagement tués en août 2024 dans leur appartement de Pikine Technopole. L’affaire, qui mêle désormais plusieurs figures du showbiz sénégalais, continue de passionner et de diviser l’opinion publique, entre désir de justice et crainte de calomnies.