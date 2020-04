Affaire anniversaire Emma Lohoues : Eudoxie Yao demande pardon

Lynchée sur la Toile pour avoir participé à la fête d’anniversaire de l’actrice Emma Lohoues, la star ivoirienne Eudoxie Yao, « la go Bobaraba », se repent et présente ses excuses à ses fans à qui elle a demandé de ne pas suivre le mauvais exemple qu’elle a donné. Mais elle a commencé à présenter ses excuses au père de la nation, le Président Alassane Ouattara.

« Je demande pardon à son Excellence le chef de l’Etat et à tout le gouvernement. Pardon aussi au DG de la police, au préfet et au Procureur, sans oublier mes frères ivoiriens. Pardon et que Dieu veille sur tous les habitants de Côte d’Ivoire. Je vous aime piannn, même ceux et celles qui m’ont insultée. Respectez tous les mesures d’hygiène face à cette pandémie. Ne faites pas comme nous et sachez qu’en toute chose, l’erreur est humaine », avait écrit la bimbo ivoirienne sur sa page Facebook le jeudi 23 avril 2020.

je demande pardon à son excellence le chef de l’état et à tout le gouvernement pardon aussi au DG de la police au préfet… Publiée par Eudoxie Yao sur Jeudi 23 avril 2020

Il convient de rappeler que dans la nuit du 17 avril 2020, la star ivoirienne Emma Lohoues avait organisé une grande réception alors qu’en raison de la crise sanitaire du Coronavirus qui prévaut actuellement dans le monde, le gouvernement a instauré un couvre-feu, de 21 heures à 5 heures du matin. Aussi, sur les vidéos, la distanciation sociale conseillée pour éviter la contagion du virus n’a-t-elle visiblement pas été respectée.

Plusieurs grandes figures du showbiz ivoiriens telles que Le Gros Bedel et Soumahoro Mauriféré beaucoup plus connu sous le pseudonyme le Molaré étaient également de la partie. Emma Lohoues, le Molaré et Eudoxie Yao ont tous été interpellés par la police. Ils ont chacun écopé d’une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et au versement d’une amende.

Eudoxie Yao plaide également pour que l’amende fixée soit revue à la baisse ou annulée si possible, car c’est trop élevé, dit-elle.