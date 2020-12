ADN au féminin : un guide spirituel de développement personnel à destination des femmes

Gloire, une jeune africaine, se marie à l’âge de 24 ans et fait la fierté de sa famille. Sur les conseils de sa mère et comme le veut la tradition, elle entend bien tout mettre en œuvre pour être une épouse parfaite à l’égard de son mari. Au début, tout va pour le mieux, mais l’atmosphère se dégrade progressivement car Gloire ne parvient pas à tomber enceinte. Serge, le mari de Gloire, supporte très mal cette situation qui semble inextricable malgré les efforts de Gloire.

Il y a aussi Précieuse, une jeune femme libre et indépendante, en quête du mari idéal, et Patience, une épouse qui a en apparence tout pour être heureuse mais qui souffre des trahisons de son mari, qui la trompe et mène une double vie.

A travers ces différentes histoires, l’auteur a souhaité résumer, mettre en lumière le quotidien des femmes. Lorsqu’un conflit éclate entre des hommes et des femmes, les regards se tournent systématiquement vers les femmes, considérées d’avance comme fautives. L’heure est au changement et elle en livre les lignes directrices, inspirées de la parole de Dieu. Dans une logique de développement personnel, l’auteure encourage les lectrices à ouvrir les yeux, à se réveiller et à prendre leurs destinées en mains. Un récit universel pour révéler ses talents et les exprimer sans limites, sans restrictions.

L’AUTEURE – Elvy Gotiene est née à Brazzaville en République du Congo. Elle s’est mariée à Andreas Gotiene avec qui elle a deux enfants. L’auteure a exploré plusieurs secteurs avant de trouver sa voie dans l’audiovisuel. Initiatrice du mouvement « mwassi moi aussi » avec l’aide de son mari, elle est soucieuse des femmes africaines dans leurs projets.

EXTRAIT : Nos mères ont peur de reconnaître que leur foyer est un échec. Elles pensent qu’elles seront jugées comme incapables. Certaines deviennent très protectrices en voulant absolument contrôler le foyer de leurs enfants. D’autres préfèrent ne rien dire et laisser leurs filles apprendre par elles-mêmes, au risque de les voir se casser la figure. Mais la réalité, c’est que les choses vont de plus en plus mal. C’est comme si elles nous échappaient. Certaines femmes cèdent à la dépression, à la frustration, à la révolte, au découragement, aux regrets de certains choix de vie… Elles soupirent en rêvant d’une vie différente.

Un récit éclairant pour aider les femmes africaines à s’émanciper à travers le discours divin.