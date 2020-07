Actu rap : Lacrim sévèrement clashé par le blogueur Mohamed Loumani ! (Vidéo)

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le blogueur Mohamed Loumani, qui s’affiche au volant de sa voiture, ne s’est pas empêché de jeter une grosse pierre dans le jardin de Lacrim. Qu’a-t-il fait ?

Ces derniers temps, la vie du rappeur français Lacrim n’est pas de tout repos. D’abord, sa réaction se fait toujours attendre suite à une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit menotté et accompagné de deux policiers aux Pays Bas, plus précisément à Amsterdam. Puis, il y a eu aussi cette brouille entre le rappeur et le blogueur Marc Blata, qui remonte il y a quelques semaines et qui aurait pu se solder par un règlement de comptes dans l’octogone à Dubaï.

Et cette fois encore, c’est un blogueur, Mohamed Loumani qui s’en est pris au rappeur. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le blogueur Mohamed Loumani s’exhibe dans sa voiture écoutant le titre « Corleone » avant de tordre les paroles de la chanson de Lacrim :

« Franchement, tu l’entends ce clown ou pas ? T’allais écouter Julien Doré Paris-Seychelles, la vie, on est heureux, on sourit, on est content. Et t’as l’autre tocard à côté, la street, la guerre, la mort », a balancé le blogueur avant d’enchaîner avec des injures. Il a aussi critiqué le rap en déclarant que :

« Le rap c’est de la mer*e, c’est pour ça que des gens comme Soprano ou Gims, ils se barrent du rap. Déjà parce qu’ils savent très bien que c’est une escroquerie, t’es pas de la street, quand tu fais de l’argent dans le rap, t’achètes une ville, tu pars à Dubaï, t’es plus dans la street, tu mens aux gens, c’est ton fonds de commerce ». Des propos qui auront très probablement un écho pas très favorable.

Rappelons que Karim Zenoud, de son vrai nom, est un rappeur, acteur, entrepreneur français qui a sorti pas mal de titres dont quelques collaborations avec notamment l’américain Rick Ross, Booba ou encore Lil Durk.