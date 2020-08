Actu rap : Gims et Kaaris présentent enfin leur collaboration, Booba rétorque ! (Photo)

Ça ne faisait plus l’ombre d’un doute, Kaaris et Gims mijotaient bel et bien quelque chose comme pouvaient en témoigner les multiples échanges entre les deux artistes, via Instagram. Seulement, rien n’a échappé au DUC de Boulogne qui est resté jusque-là en embuscade et qui a ressurgi avec la confirmation de cette collaboration. Mais qu’a-t-il donc fait ?

Kaaris a donc dévoilé son nouveau projet titré « 2.7.0 » et par ailleurs révélé la liste des artistes avec lesquels il a collaboré sur son album à paraître. Mais il s’est fait remarquer aussi grâce à une photo de lui et Gims, annonçant par ailleurs le morceau « 1er cœur » sur lequel justement ils ont collaboré. Une publication à laquelle Booba n’a pas tardé à réagir.

« ON EST DANS LE BIFRÖST C’EST PLUS LA PEINE □□□□□ @gims #riskaa #warano #dozo #roidunord #2.7.0 #lalbum #enprecommande #cavabiensepasser @lutecemusic @carolinefrance », avait lâché K2aris en légende de sa publication, ce à quoi le DUC a répondu : « Roi du Nord-Pas-de-Calais □□ ».

Une énième provocation de la part du DUC en effet, mais à laquelle Kaaris n’a apparemment pas prêté attention alors que de l’autre côté il réalise un véritable « come-back » avec les succès de ses morceaux « Goulag », « NRV », « Freestyle 2.7.0 » et puis pour terminer avec ce vendredi, le morceau « Illimité ». De véritables bombes qu’a lâchées Kaaris et qui tiendront bien en haleine ses fans qui devront patienter le 4 septembre prochain, date prévue de la sortie de son prochain album « 2.7.0 ».