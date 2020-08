Actu rap : Booba raille Aya Nakamura en compagnie de son fils Omar ! (Vidéo)

Profitant de la visibilité dont il jouit grâce à sa popularité sur le réseau social Instagram, le rappeur Booba s’attaque à pratiquement tout ce qui bouge. Il partage souvent des images ou des vidéos parfois hilarantes de ceux qu’il considère comme ses ennemis mais aussi, il partage des séquences de ses moments privilégiés qu’il passe avec les membres de sa famille, notamment ses enfants Luna et Omar.

En effet, le rappeur exilé à Miami partage des moments d’intimité avec ses enfants dont la mère et lui se sont séparés il y a de cela plusieurs années. Récemment, il a partagé via sa story Instagram une vidéo où son fils, Omar, et lui s’amuse du nom d’Aya Nakamura ; un instant hilarant.

Dans cette vidéo filmée par Booba, on voit le fils du rappeur assis à côté de lui, dans sa voiture, revêtu d’un kimono, probablement qu’il revient d’une séance d’entraînement. Le père du jeune garçon se met alors à taquiner ce dernier en lui demandant de faire un cri de combat du genre « Aya » ! « Aya » ! Cela le conduira ensuite à faire un jeu de mot avec le nom de la chanteuse Aya Nakamura, histoire de faire rigoler son fils.

Rappelons aussi que Booba est père non pas d’un mais de deux enfants, Omar et Luna Yaffa, tous deux nés de son ancienne relation avec Patricia Vinces.