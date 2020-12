Actu Rap : Booba officiellement banni du réseau social Instagram ! (vidéo)

Le rappeur français Booba, qui s’est installé aux Etats-Unis, a définitivement été banni du réseau social Instagram, du fait de ses agissements. Qu’a-t-il donc fait de si grave pour qu’on lui inflige une sanction aussi sévère ?

Comme on pouvait s’y attendre, le DUC de Boulogne a définitivement été banni du réseau social Instagram. Il y a quelques mois, son compte, qui comptabilisant des millions d’abonnés, avait été suspendu par le réseau social. Toutefois il a réussi par la suite à ouvrir un nouveau compte, du fait bien sûr de son nombre important d’abonnés.

Mais cette fois, plus de retour possible. Et pour cause, Le DUC de Boulogne dégainait à tout va ; s’en prenant à Gims et sa compagne Demdem. Et pas que. Vitaa, Kaaris, Benash et Rohff. Avec le dernier cité, des échanges houleux ont eu lieu, ces derniers jours, Housni qui ne lâchait toujours pas le morceau, en reprenant notamment des propos d’Inès Sberro. Des propos nuisant au DUC, car révélant la nature de la liaison qu’il entretenait avec Inès Sberro, alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans. De nouvelles confessions qui penchent évidemment en défaveur de B2oba.

Et si l’on en croit le Huffingtonpost, un des représentants du réseau social qu’ils sont parvenus à joindre leur a effectivement confirmé l’information comme quoi que Booba aurait été banni à vie d’Instagram. Suite à une énième infraction concernant les règles de la communauté, le rappeur exilé à Miami avec sa famille n’aura plus la possibilité de réintégrer le réseau social. Une nouvelle retentissante qui n’aura pas manqué de faire réagir Gims.

« En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises », a-t-il déclaré. Les faits qui lui sont reprochés, entre autres, sont, la propagation d’une conversation téléphonique avec son ancien poulain, Benash ; son clash à l’encontre de Vitaa ; ainsi que les confidences sur l’affaire des violences conjugales de Rohff envers son ancienne épouse, dans laquelle il avait été finalement relâché par la justice.

Mais il en faut plus pour impressionner le DUC qui, suite aux évènements, s’est exprimé sur Twitter : « N’oubliez pas que dans tout ça, l’important c’est le son. Et dans ce domaine, le DUC est indétrônable. Les réseaux, c’est les réseaux. Il faudra m’avoir sur le terrain. #ULTRA », a indiqué Booba, ajoutant une capture d’écran qui confirme son éviction du réseau Instagram.