Actu Rap : Booba cité dans le partage d’une vidéo homophobe

Le rappeur Booba aurait-il partagé une vidéo homophobe ? La vidéo de la scène qui fait exploser la Toile se déroule, le 5 décembre au soir, dans un bar du centre-ville de Sens, dans l’Yonne, en France. L’information a été rapportée par journal L’Yonne Républicaine.

Les faits racontés par une des cogérants du bar, présent ce soir-là. « Un de mes clients habitués était en train de filmer avec son portable deux personnes attablées dans un coin. Je ne connaissais ni l’homme ni la femme. Mais l’homme qui filmait m’a dit qu’il s’agissait de Julien Odoul, et que je devais le faire sortir ».

« Comme le client filmé était importuné et qu’il me demandait de tenir ma clientèle, j’ai demandé à mon client d’arrêter sa vidéo. Je suis allée voir la personne qui l’accompagnait et qui était au comptoir pour qu’elle le fasse cesser. Elle est allée le chercher ; il a cessé de filmer. Quelques instants plus tard, j’ai vu qu’il retournait vers le couple attablé et qu’il recommençait à filmer. Cela s’est rapidement arrêté. Le couple a fini par partir ».

Alors que Julien Odoul partageait une vidéo de cette scène, le 6 décembre, le rappeur Booba en publiait une autre. Ce qui paraît troublant est le fait que la vidéo publiée par Booba, sur son compte Instagram, était manifestement filmée par la même personne. « On peut plus boire sa binouze tranquille dans c’pays !», écrit le rappeur, avec des émojis riant.

Reste à savoir quel est le degré d’implication du rappeur dans cette vidéo, et quelles sont ses motivations lorsqu’il partage cette vidéo. L’affaire fait grand bruit sur la Toile.