Alors que Trump défie la planète en retirant les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, plusieurs pays africains ont commencé à mettre en œuvre des activités de résilience climatique. un an après quelles conclusions en tirer ?

Depuis décembre 2015, lorsque 195 pays ont signé l’Accord de Paris sur le changement climatique, plusieurs pays d’Afrique ont commencé à mettre en place des activités de résilience climatique qui leur permettront de mieux s’adapter aux changements climatiques à venir.

Cependant, une évaluation des progrès du continent dans la lutte contre le changement climatique rappelle un proverbe africain populaire: « Une grande chaise ne fait pas un roi« , c’est-à-dire que l’accord n’est rien sans la réalisation des immenses défis de mise en œuvre. Cependant, les décideurs africains sont impatients de relever ces défis, estimant que la réalisation des objectifs de l’accord sur le changement climatique pourrait débloquer le potentiel socioéconomique du continent.

Signé à la fin de 2015, l’Accord de Paris est entré en vigueur le 5 octobre 2016. Un mois plus tard, à la COP22 (Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC) à Marrakech, au Maroc.

En avril 2017, des 143 pays qui ont ratifié jusqu’à présent l’accord, 33 sont en Afrique, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, l’Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Kenya, le Nigeria, la Somalie, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie. Cela représente 60% du nombre total de pays africains.

Au-delà des ratifications, de nombreux pays ont également rempli une condition essentielle dans l’accord en formulant leurs contributions nationales déterminées (CND). Les CND sont les efforts individuels des pays pour atteindre les objectifs du changement climatique. Dans leurs CND, la majorité des pays africains ont indiqué qu’ils avaient l’intention de prioriser les activités de développement de l’épreuve climatique, en particulier dans les secteurs économiques tels que l’agriculture et l’énergie.

Un exemple d’étanchéité climatique dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie est la restauration des écosystèmes comme catalyseur du développement socio-économique.

L’UA soutient qu’en appliquant une adaptation basée sur l’écosystème dans le secteur de l’agriculture en combinaison avec de l’énergie propre, les pays peuvent ajouter des chaînes de valeur agro-alimentaire, stimuler la sécurité alimentaire et augmenter les opportunités économiques tout au long de la chaîne de valeur tout en réduisant les émissions de carbone et en conservant les écosystèmes.

À l’heure actuelle, les défis du développement en Afrique sont nombreux. L’un des inconvénients graves est que plus de la moitié de sa population de 1,2 milliard vit avec moins de 1,25 $ par jour, soit le seuil standard pour la pauvreté absolue. En outre, environ 60% des chômeurs d’Afrique sont des jeunes. La sécurité alimentaire est également un problème: plus de 200 millions d’Africains souffrent d’une malnutrition sévère.

Forces africaines

Pour répondre à ces défis lors de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, les experts disent que les pays africains devraient maximiser le potentiel des secteurs clés capables de stimuler le développement socio-économique. En d’autres termes, l’accent devrait être mis sur l’agriculture, la production alimentaire et l’énergie propre, entre autres secteurs.

La force de l’Afrique réside dans son immense potentiel de ressources naturelles et d’autres «taches sucrées», dont 65% des terres arables du monde et 10% de ses ressources intérieures en eau douce. Le potentiel d’énergie renouvelable du continent peut être réalisé par l’hydroélectricité et l’énergie solaire. L’exploitation de ces ressources d’une manière durable stimulera le développement de l’Afrique.

Les chaînes d’agro-valeur en Afrique, si elles sont correctement exploitées, peuvent réduire la pauvreté deux à quatre fois plus rapidement que n’importe quel autre secteur, selon la Banque mondiale. La valeur projetée du secteur agricole d’ici 2030 s’élève à 1 billion de dollars, et ce secteur pourrait fournir 17 millions d’emplois, selon la Banque.

L’accord de Paris accentue les opportunités dans les secteurs économiques africains; Ce qui reste, c’est que les pays mettent en œuvre l’accord avec une attention particulière aux besoins de développement domestique.

Adaptation à l’écosystème

L’environnement de l’ONU, qui favorise l’environnement durable grâce à des politiques et des pratiques judicieuses, fournit des moyens techniques et d’autres formes d’assistance aux pays africains qui mettent en œuvre l’Accord de Paris pour leur permettre de relever adéquatement les défis socioéconomiques, en particulier l’insécurité alimentaire et le chômage, ainsi que macroéconomique croissance.

L’adaptation des écosystèmes à l’Assemblée de la sécurité alimentaire (EBAFOSA) est l’une des initiatives visant à favoriser une agro-industrialisation durable.

L’EBAFOSA est facilitée par l’ONU Environnement soutenue par l’UA et les acteurs étatiques et non étatiques, y compris les partenaires du secteur privé. L’adaptation à l’écosystème pour la sécurité alimentaire consiste en des méthodes de production agricole qui favorisent la conservation et la durabilité grâce à la gestion intégrée des terres, de l’eau et des ressources vivantes.

Beaucoup des 40 pays africains qui mettent en œuvre l’EBAFOSA utilisent avec succès une combinaison de politiques et d’autres interventions opérationnelles pour répondre aux priorités socioéconomiques, compenser les émissions de carbone et protéger les écosystèmes.

En République démocratique du Congo, par exemple, un groupe de jeunes agri-entrepreneurs (entrepreneurs agricoles) utilise de l’énergie propre pour traiter le manioc (une culture résiliente du climat indigène) dans la farine. Ils paient et standardisent la farine avant de la vendre. Un agri-entrepreneur peut ratisser jusqu’à 4 000 $ par semaine. Ce modèle d’entreprise renforce l’argument global pour les initiatives vertes, c’est-à-dire qu’il peut être gagnant-gagnant: protéger l’environnement peut également en tirer le meilleur parti.

Un coup de fouet pour les SDG

Une initiative verte comme celle des agro-entrepreneurs congolais contribuera à l’objectif de développement durable (SDG) 13 (lutte contre le changement climatique), SDG 7 (énergie abordable et propre) et SDG 1 et 2 (lutte contre la pauvreté et renforcement de la sécurité alimentaire).

Au Kenya, l’utilisation des technologies de l’information et des communications pour recueillir des informations pertinentes à des fins de financement est l’augmentation de la production agricole et la promotion d’une addition de valeur énergétique propre. Grâce à EdenSys, une application de gestion agroalimentaire de bout en bout pour les téléphones portables et les ordinateurs, les entreprises qui s’engagent dans des activités agro-commerciales EBA et énergie propre peuvent publier leurs dossiers financiers en ligne et les utiliser pour demander des prêts. Un certain nombre d’institutions de microfinance fournissent ces prêts, ce qui contribue indirectement aux SDG concernant les changements climatiques, l’énergie propre, l’élimination de la pauvreté et la sécurité alimentaire.

Dans le comté de Makueni dans l’est du Kenya, l’ONU Environnement aide les autorités locales à créer un fonds pour le changement climatique. Le plan consiste à faire du fonds un fonds de financement pour les activités de résilience climatique, en particulier ceux qui se concentrent sur l’adaptation aux écosystèmes pour la sécurité alimentaire. Le fonds sera le premier du genre en Afrique.

Le but du Fonds climatique du comté de Makueni est de mettre de côté 50% de son portefeuille en garantie de prêts jusqu’à 10 fois la somme de sécurité. Les entreprises qui s’engagent dans une agriculture basée sur les écosystèmes et axées sur l’adaptation et l’ajout de valeur énergétique propre pourraient bénéficier de ces prêts.

Alors que l’Afrique a peut-être un retard de développement au cours des dernières décennies, l’Accord de Paris offre l’occasion d’accélérer le développement socioéconomique. Des instruments tels que les SDG globaux, l’Agenda 2063 de l’UA et l’Accord de Paris créent le cadre politique et les voies opérationnelles vers le développement durable, selon les experts.

Jusqu’à présent, les activités de mise en œuvre de l’Afrique en matière de changements climatiques sont encourageantes. Les questions sont de savoir combien de pays peuvent maintenir l’élan et quel soutien, notamment financier, viendra de l’étranger.