L’hospitalisation du chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, évacué en Allemagne pour un traitement de la maladie à Coronavirus, est durement vécue par les Algériens, au point que certains d’entre eux ont tenu à exprimer leur chagrin.

« Abdelmadjid Tebboune me manque ». Tout naturellement, le chef de l’Etat algérien manque à ses compatriotes qu’il a laissés au pays depuis le 28 octobre dernier, alors qu’il prenait les airs pour se rendre en Allemagne où le dirigeant devait être soigné suite à une infection à la maladie à Coronavirus.

L’opportunité a été saisie par le chanteur Cheb Bello qui, le mardi 17 novembre, a dévoilé sa nouvelle chanson dans laquelle l’auteur, évoquant le Coronavirus, a ouvert son cœur et partagé ce qu’il ressentait. Outre le clin d’œil fait aux Algériens bloqués à l’étranger du fait des restrictions liées à la pandémie, l’auteur a une pensée pieuse pour le Président Tebboune.

C’est ce qu’a indiqué le journal Dzairdaily, dans son édition de ce mercredi 18 octobre 2020, soulignant que l’extrait musical en question s’intitule « Ya khoti rani meghboun », qui signifie « Mes frères, je suis chagriné ». Résultat d’une collaboration entre Cheb Bello et l’artiste musical Dj Moulay, la chanson, a drainé les Algériens qui ont envahi les réseaux sociaux.

« Le Coronavirus ne veut plus nous quitter… Mes frères, je suis chagriné, Abdelmadjid Tebboune me manque », a chanté Cheb Bello, dont, toujours selon le journal algérien, les paroles collent bien à la mélodie. Une chanson au cœur de l’actualité, et qui n’a pas manqué d’émouvoir les Algériens qui ont une pensée pour leur chef d’Etat.