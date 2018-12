Abdelaziz Bouteflika s’est entretenu avec Emmanuel Macron sur le terrorisme

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika s’est entretenu jeudi au téléphone avec son homologue français, Emmanuel Macron, pour discuter de la situation sécuritaire en Libye et au Mali. Emmanuel Macron, effectuera dans quelques semaines une visite en Algérie.

L’Algérie et la France s’engagent à stimuler leur coopération antiterroriste. Les deux présidents ont affirmé “leur détermination commune pour conjuguer leurs efforts en vue d’extirper le terrorisme de la région du Sahel“ et ont confirmé leur volonté de renforcer la coopération en matière de sécurité.

Les présidents Bouteflika et Macron ont également discuté de la coopération bilatérale et ont convenu de travailler davantage pour la développer, a ajouté le communiqué. “L’entretien a été l’occasion pour les deux chefs d’État de souligner leur volonté de consolider les relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la France“, ajoute le communiqué. “Dans ce contexte, le président français, Emmanuel Macron, a confirmé son projet de visite en Algérie dans les prochaines semaines“, et le président a « souligné son attachement et sa volonté de construire un rapport d’amitié et de confiance avec l’Algérie, partenaire stratégique pour la France« .

Emmanuel Macron a visité l’Algérie le 13 février, dans le cadre de sa campagne électorale. Il avait alors déclaré que la colonisation « est un crime. C’est un crime contre l’humanité. C’est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes ». Une déclaration qui avait beaucoup choqué en France, en particulier les anciens français d’Algérie.

Le Président français nouvellement élu, a annoncé récemment qu’il effectuait sa première visite dans le Maghreb, les 14 et 15 juin prochains au Maroc.