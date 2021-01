A la traque de Josef Bican, Cristiano Ronaldo a-t-il battu le record de Pelé ?

Cristiano Ronaldo a entamé 2021 avec un doublé lors de la victoire 4-1 de la Juventus contre l’Udinese, en Serie A italienne. Le Portugais a maintenant dépassé l’icône brésilienne Pelé dans le tableau des buteurs de tous les temps. Ronaldo a maintenant marqué 758 buts officiels, contre 757 pour Pelé. Il chasse désormais l’ancien international autrichien Josef Bican (805 buts).

L’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, a trouvé le fond des filets à deux reprises dans le match très plaisant face à Udinese, qui s’est terminé 4-1 en faveur la Vieille Dame, dimanche soir, pour le compte de la 15ème journée de la Serie A italienne. Les deux buts ont permis à CR7 de dépasser le légendaire Edson Arantes do Nascimento dit « Pelé », dans le tableau des buteurs de tous les temps. La star portugaise de 35 ans compte désormais 758 réalisations, tandis que l’icône brésilienne en avait 757 au cours de sa célèbre carrière entre 1956 et 1977 pour Santos, New York Cosmos et le Brésil.

Cristiano Ronaldo se lance désormais à la chasse au record de 805 buts réalisé par l’ancien international autrichien, puis tchécoslovaque, Josef Bican. Une performance réalisée entre 1931 et 1955. Pour ses débuts chez les professionnels, l’attaquant de la Juventus aligne des statistiques stratosphériques, avec au moins 20 buts par an avec son club et le Portugal, depuis 15 ans. Et ce début 2021 fracassant sous le maillot du club turinois va probablement permettre à CR7 d’enchaîner une 16ème année de suite.

Même s’il dépasse d’un but le roi Pelé, Cristiano Ronaldo se retrouve, tout comme Lionel Messi, au milieu d’une polémique initiée par le club historique du brésilien du football. Le Santos FC rappelle en effet que les statistiques ne tiennent pas compte des 448 buts inscrits par Pelé lors des matchs amicaux joués avec ses différents clubs et avec le Brésil, et que finalement le roi en a marqué 1091. Une barre cette fois totalement infranchissable pour CR7.

« Dans les comptes de la presse spécialisée, le roi du football a inscrit 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matchs et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur », avait indiqué Fernando Ribeiro, membre de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC, club historique de Pelé. Ce dernier, contestant ce chiffre à sa manière, n’a pas communiqué mais a changé sa biographie sur son compte Instagram. On y voit désormais indiqué « Leading Goal Scorer of All Time (1,283) » (« Meilleur buteur de tous les temps (1 283 buts) »).