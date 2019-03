S’il est vrai que la cuisine tchadienne – au pays des sao – ne bénéficie pas de la réputation de celle de ses voisins comme le Cameroun, il est également vrai que la gastronomie y est très appréciée par les voyageurs qui passent dans ce pays d’Afrique centrale. Voyage au cœur d’un territoire riche d’une diversité culinaire qui fait le bonheur de nombreux touristes.

Le Tchad est un pays qui bénéficie d’une diversité culturelle qui participe en grande partie à sa richesse. Au cœur de cette richesse au potentiel impressionnant, il y a une gastronomie qui est considérée comme son fer de lance. Entre la multitude des recettes qui constituent son menu et la qualité des repas qui sont servis aux consommateurs, la cuisine tchadienne a réussi à attirer les regards et aujourd’hui, les consommateurs en sont amoureux.

Le millet, le plat national

Parmi les nombreux plats qui sont servis aux consommateurs dans la République du Tchad, il y a le millet, une sorte de caviar à l’africaine. Le millet représente pour les Tchadiens, ce que le Ndole représente pour les Camerounais. Vous ne pouvez pas le manquer si vous visitez le pays d’Idriss Deby pour la première fois. Ce mets se présente en grains, en flocons ou en farine. Mais comment l’utiliser ? C’est très simple, il peut se substituer à la plupart des céréales connues. On le retrouve souvent dans les recettes de bouillie, de tortilla ou même de risotto (diminutif de riz sauté). Beaucoup de plats africains sont faits à base de millet et ressemblent à du couscous. Dans les magasins, le millet est vendu sous plusieurs formes : grains, flocons, farine et galettes.

Le millet est une céréale peu connue dans les pays occidentaux, mais dont l’Afrique et l’Asie ont compris les vertus et l’utilité. Peu d’allergène et sans gluten, c’est un ingrédient de choix pour les repas, remplaçant le riz ou la semoule. De nos jours, le millet revient principalement pour des raisons nutritives ; Il permet de diversifier les assiettes. A l’heure où fleurissent les allergies et intolérances, cette céréale tombe certainement à pic. Sans gluten, il est très digeste et contient des protéines, des vitamines et des minéraux.

Beaucoup de personnes qui visitent ce pays en louent la cuisine. Progressivement, celle-ci s’est exportée un peu partout dans le monde. Vous trouverez ainsi dans toutes les grandes villes du monde, des restaurants dédiés à cette gastronomie, fruits de la passion et de l’expertise culinaires des tchadiens mais également d’autres nationalités qui ont pris goût à cette cuisine devenue panafricaine.

Si vous voulez y goûter, vous trouverez donc de bons restaurants où que vous soyez. Ces restaurants seront spécialisés en cuisine tchadienne ou africaine d’une façon générale avec des mets du Cameroun, de la Côte d’ivoire, etc. Et si vous voulez l’apprendre, ce ne sont plus les blogs ou livres de cuisine qui manquent.

Coco Argentée, une célèbre chanteuse camerounaise, expliquait à un journaliste combien le Tchad était riche. Elle disait alors que c’est une destination qui mérite bien plus que ce que nous lisons. « C’est un pays riche par sa culture, par l’accueil de ses populations mais surtout pour la qualité et la saveur de ses recettes. J’ai vécu dans ce pays pendant longtemps et croyez-moi, la nourriture est excellente » expliquait-elle.

Une légende africaine affirme que le millet est l’une des premières céréales qui aient nourri les ancêtres au Tchad, terre du premier homme connu, Toumaï, dont le crâne découvert en 2001 dans le désert du Djouraï remonte à 7 millions d’années. Encore très répandu de nos jours, il est surtout consommé en Afrique et en Asie… En Europe, il est très peu consommé, parce que trop peu connu !

