A la découverte de « Kingui social », ce réseau social créé en Afrique

Kingui Social est le nouveau réseau social créé par de jeunes Africains pendant ces périodes marquées par l’essor numérique. Développé au Mali, ce réseau social veut devenir leader de la tech en Afrique et au monde.

« Devenir le plus grand réseau social au monde et surtout le plus utilisé en Afrique », c’est l’ambition de Kingui Social, ce nouveau-né dans le domaine de la tech. Créé en décembre 2020, ce réseau social dont le nom fait référence à un village situé dans la région de Kayes, au Nord-ouest de Bamako, se veut un espace d’expression et de partage de contenus.

« Kingui Social est un nouveau réseau social, de partage de contenu, c’est aussi un lieu de formation, de visioconférence, de vente et d’achat, de trading », fait savoir son créateur, Adamou Diawara.

Développé au Mali, Kingui Social fusionne plusieurs outils en vue de favoriser le développement de projets des utilisateurs. « Les innovations avec ce réseau, ce sont les multiples fonctionnalités qu’il engendre. En plus des fonctionnalités connues des autres réseaux sociaux, dans kingui Social, on retrouve une marketplace pour pouvoir vendre ou acheter des produits ; un moyen de faire des appels vidéos et même des visioconférences, suivre l’actualité du numérique et de l’entrepreneuriat, faire de la publicité et promouvoir son évènement », ajoute-t-il.

Respect de la vie privée des utilisateurs

A en croire M. Diawara, ce réseau social garantit à ses utilisateurs le respect de leur vie privée. « Sur Kingui, le respect de la vie privée est garanti. Les mesures de sécurité sont mises en place. La politique de confidentialité est déjà disponible sur le site », a-t-il dit. Ajoutant que« l’utilisateur peut se renseigner pour savoir à quoi il s’engage ».

Près d’un mois après sa création, ce nouveau-né fait bonne presse dans le domaine de la tech en Afrique et dans le monde, comme en témoigne son créateur. « Après une communication accentuée, nous avons pu atteindre des centaines d’utilisateurs en moins de 24 heures. A travers les hashtags #KinguiSocial nous avons constaté que les utilisateurs étaient réjouis de rejoindre le nouveau réseau social ».

A lire : Liloba, un logiciel congolais capable de démarrer un véhicule par commande vocale