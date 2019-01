Porte d’entrée du pays Bassari, le village communautaire de Bandafassi situé au cœur du Sénégal oriental, à 15 km de Kédougou, fait partie de ces endroits où la paix et le silence sont tels que le temps n’a plus de valeur. Site (pays Bassari) du patrimoine mondial de l’UNESCO, Bandafassi est aussi une destination de cœur pour les opérateurs touristiques. Le Sénégal possède de véritables authenticités qui valent le détour.

Aménagé comme étant un complexe multifonctionnel qui fait également la promotion du tourisme culturel et de l’écotourisme à travers le riche patrimoine matériel et immatériel du pays Bassari, Bandafasi est aujourd’hui un véritable centre touristique, qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. « Il y’ a une vingtaine d’année, ce village était ignoré, pourtant il est la porte d’entrée du Bassari. Aujourd’hui on peut dire que les habitants du petit village communautaire, qui sont des artisans d’un tourisme sain, réalisent peu à peu leur rêve qui est de transformer cette zone en destination touristique. Cet endroit plein de charge, représente une terre de repos pour les amoureux de la nature et de l’authenticité », commente Ismael Cabra Kambell, de Jumia Travel, plateforme de voyage et touristique en Afrique.

Inauguré en Avril 2014, par le Chef de l’Etat Sénégalais Macky Sall, Bandafassi ce village communautaire est une vitrine des cultures et des ethnies minoritaires, en ce sens elle a accueilli en novembre 2015, la 4e édition du Festival des minorités ethniques, véritable rendez-vous culturelle.

Cet espace communautaire, est une structure du Ministère de la culture et représente les populations de Bandafassi, Dindefelo et Ethiolo. Outre son coté de promotion culturelle, elle a également pour mission d’apporter aux communautés locales, des infrastructures aptes à garantir le développement et la sauvegarde du patrimoine local.

Entouré de collines, de flore et de faune, le petit village dégage un charme et une joie de vivre sans pareilles. Le village possède un musé, espace d’interprétation ethnoculturel, centre multimédia, une petite radio communautaire (Bandafassi FM), des cases d’hébergement très authentique. Un véritable décor d’immersion en plein pays Bassari, qui vous invite à un tourisme durable et responsable, et à la découverte de traditions ancestrales.

Si cette description de Bandafassi vous émerveille, n’hésitez pas à y faire un détour, surtout en cette période ou les paysages sont magnifiques. Ne quittez pas Bandafassi sans avoir trouvé de jolis souvenirs du terroir. Au marché du village, on trouve divers bricoles souvent en pièce unique. Pour les femmes, colliers et autres parures vous attendent. Les femmes bédiks fabriquent elle-même leurs toilettes ; pour apporter une touche exotique à vos tenues, choisissez des accessoires ethniques. Pour les hommes, laissez-vous tenter par les produits en cuir ; il faut dire que la vannerie locale est très réputée.